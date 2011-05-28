به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری در جمع کارکنان نیروی هوایی سپاه اظهار داشت: وزارت دفاع و مجموعه‌های نظامی پشتوانه‌ای برای توسعه و پیشرفت کشور بوده و نتیجه تلاش و کوشش جوانان کشورمان که توام با تعهد و اخلاص است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رقابت در تولید قطعات و ابزارهای جنگی و نظامی قابل تقدیر و ستایش است و علاوه بر این محصولات، صنایع فجر فارس نیز با دارا بوده پتانسیل بالا می تواند نقش اساسی را ایفا کند.

قادری با اشاره به مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت به فارس گفت: در این استان بستر و زیرساختهای لازم فراهم شده و باید از مزیتهای نسبی به ویژه در صنعت نفت و انرژی استفاده مطلوب شود چرا که حدود 27 درصد تولید گاز کشور به فارس اختصاص داده شده و مجوز احداث 11 پتروشیمی و پنج پالایشگاه نیز صادر شده است.

وی ادامه داد: با انجام و بهره‌ برداری از خط اتیلن مرکزی که از پالایشگاه عسلویه و پارسیان شروع و به شهرهای مختلف استان امتداد می‌یابد وضعیت صنعتی فارس متحول و از کشاورزی سنتی به قطب صنعت، انرژی و تولید تبدیل می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هم تخصص لازم را در اختیار داریم و هم سرمایه و نیروی انسانی کافی و مهم این است که ساختار مناسب نیز طراحی و ایجاد شود تا از ظرفیتهای درونی و بیرونی استان استفاده و گامهای رشد و توسعه را با سرعت برداریم.

قادری اظهار داشت: مدیران استان نیز باید به این سمت حرکت کنند که روی خلاقیتها و ابتکارات بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی حساب و توجه ویژه‌ای به آنها کنند.

وی افزود: ما نباید منتظر سفارش سایر استانها باشیم بلکه باید پیشرو در تولید و طراحی و ابتکار عمل باشیم تا هم زمینه اشتغال و کارآفرینی را ایجاد کنیم و هم عقب‌ماندگی‌های استان را برطرف کنیم چراکه قرار نیست دولت خود ایجاد شغل کند بلکه بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی باید زمینه اشتغال افراد را فراهم کنند.

این نماینده مجلس به مسئولان و مدیریت ارشد فارس توصیه کرد که خود را برای انجام و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و زیربنایی آماده کنند.