به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجمی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح تا پانزدهم خردادماه ادامه می یابد.

وی با تأکید بر اینکه این طرح قابل تمدید نیست، گفت: در این مرحله اتباع غیرمجازی که در مرحله نخست طرح در مردادماه سال 89 شرکت کرده، کدرهگیری دریافت کرده اند، می توانند با ورود به آدرس اینترنتی www.afghan.moi.irنسبت به وارد کردن کد 11رقمی رهگیری و دریافت نوبت برای مراجعه به اداره کل اتباع اقدام کنند.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح حدود 60 هزار تبعه غیرمجاز افغانی شرکت کردند و در مرحله دوم تمامی این اطلاعات در سیستم رایانه ای وارد شد و مرحله سوم دریافت نوبت است که هم اینک در حال انجام است.

عجمی ادامه داد: این مرحله فقط برای اتباع غیرقانونی افغانی دارنده کد رهگیری 11 رقمی طرح شماری سال 89 درنظر گرفته شده است.

عجمی گفت: این افراد می توانند با مراجعه به کافی نت های سطح شهر و یا اینترنت شخصی نسبت به دریافت برگه تعیین نوبت برای مراجعه در مرحله چهارم اقدام کنند.

وی افزود: پس از انقضای تاریخ تعیین شده، سایت مسدود می شود و افرادی که در این فرصت اقدام به دریافت نوبت اینترنتی نکنند، کد رهگیری آنان باطل می شود و امکان شرکت در مرحله تعیین تکلیف را ندارند.