کمک 760 میلیارد تومانی دولت به حوزه کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر شنبه در گردهمایی معاونان تبلیغ استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور در مجتمع یاوران مهدی (عج) با اشاره به برخی مطالب درباره دریافت کمک حوزه از دولت گفت: چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های رسمی از سوی یکی از مسئولان دولت گفته شده بود 760 میلیارد تومان در سال گذشته به حوزه علمیه کمک شده است که این مطلب غلط است و ما آن را تکذیب می‌کنیم.



وی ادامه داد: معلوم نیست این رسانه‌ها با چه انگیزه‌ای این مطالب را عنوان کرده‌اند اما در هر صورت انتشار آن به مصلحت نبود.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه این شخص در کنار حوزه، لفظ مراکز دینی را هم قرار داد، گفت: مراکز دینی شامل حسینیه‌ها، مساجد سازمان تبلیغات، مرکز خدمات حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی‌ و... می‌شود؛ اینکه بخواهیم کمک به این جمع را به حساب حوزه علمیه بگذاریم، اشتباه است.



حوزه با شهریه اداره می‌شود



وی افزود: حوزه‌ها و زندگی طلاب با شهریه مراجع اداره می‌شوند و مراجع و طلاب هم به دنبال اینگونه خبرها از ما خواسته‌اند تا تکذیب کنیم.



مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اصرار علما و مراجع مبنی بر عدم دریافت بودجه از دولت تأکید کرد: در سفر مقام معظم رهبری به قم طرحی را به ایشان ارائه دادیم که کمک‌ها از سوی دفتر ایشان انجام شود و برای امورات حوزه هزینه شود.



روحانیون زیر ذره بین مردم هستند



عضو جامعه مدرسین در ادامه سخنان خود گفت: امروز دیگر مانند دوران‌های گذشته نیست؛ سطح فرهنگی مردم حتی در روستاها بالا رفته است و به همین میزان مسئولیت مبلغان نیز سنگین ترشده است.



وی ابراز داشت: البته به هر میزانی که مسئولیت مبلغان و رحانیون بیشتر می‌شود اجر اخروی آنها هم بیشتر خواهد شد.



مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه امروز مردم به علم و عمل روحانیون نگاه می‌کنند افزود: اگر روحانیون و مبلغان اعزامی به مناطق مختلف کشور عملکرد منفی داشته باشند آثار منفی زیادی دارد و به حساب همه روحانیت گذاشته می شود.



کار مبلغان مورد نظارت قرار گیرد



وی با تاکید بر اینکه روحانیون باید بیشتر از سایر مردم مقید به آداب اخلاقی و اسلامی باشند افزود: مهمترین وظیفه معاونان تبلیغ نظارت بر فعالیت مبلغان است و باید عملکرد مبلغان در خاتمه کار تبلیغی آنها سنجیده شود.



مقتدایی ادامه داد: رفتار روحانیون طرح هجرت بیشتر از سایر مبلغان مورد توجه است چون آنها در مدتی طولانی در مناطق اعزام به همراه خانوداه می مانند و با مردم مانوس می شوند بنابراین علاوه بر خودشان خانوده هایشان هم باید بیشتر از دیگران مراقب اعمال و رفتار خود باشند.



عضو جامعه مدرسین حوزه یادآور شد: باید کار مبلغان اعزامی مورد بررسی قرار گیرد و از مردم نیز نظرسنجی شود و در صورت اشکالی در فعالیت آنها به آنها تذکر بدهیم تا آثار سوئی نداشته باشد.



مردم به عمل طلاب نگاه می‌کنند



وی عمل مبلغان را ملاک تأثیرگذاری در مردم دانست و گفت: اگر روحانیون اعزامی مقید به نماز اول وقت باشند و خودشان بیش از دیگران به آنچه می‌گویند عمل کنند می‌توانند در مردم اثرگذار هم باشند.



مدیر حوزه‌های علمیه بررسی وضعیت مناطقی را که مبلغ به آنها اعزام می‌شود از جمله عوامل دخیل در موفقیت تبلیغی دانست و اظهار داشت: اگر این مناطق مورد بررسی قرار گیرند می‌توان متناسب با نوع منطقه و فرهنگ آن مبلغان متخصصی را اعزام کرد و اثرگذاری بیشتری داشته باشم.



وی با بیان اینکه مبلغان باید راه‌های اثرگذاری بیشتر بر مردم را بشناسند تأکید کرد: تبلیغ باید در مکان‌هایی که حضور مردم بیشتر است انجام شود.



آیت الله مقتدایی در پایان با تأکید مجدد بر لزوم نظارت بر فعالیت مبلغان اظهار داشت: امکان دارد فعالیت یک مبلغ در منطقه‌ای نه تنها آثار مثبتی ندارد بلکه مردم را نسبت به روحانیت بدبین کند لذا باید بر فعالیت آنها کنترل و نظارت صورت گیرد.