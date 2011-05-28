70 کارگاه صنایع دستی استان سمنان مرمت و تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: این تسهیلات به کارگاههای در حال تخریب صنایع دستی این استان پرداخت می شود.

وی هدف از پرداخت این تسهیلات را حمایت از هنرمندان صنایع دستی، رشد و رونق صنایع دستی استان سمنان، جلوگیری از فراموشی و منسوخ شدن رشته های در حال فعالیت و ... عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان افزود: برای تجهیز و مرمت این کارگاهها، با حمایت استاندار سمنان تا کنون بخشی از اعتبار مورد نیاز جذب شده است.

یزدانی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بلاعوض برای مرمت کارگاههای صنایع دستی آغاز شده است، اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات در ایجاد انگیزه در هنرمندان صنایع دستی برای تولید آثار فاخر هنری موثر است.

وی با تقدیر از حمایت استاندار سمنان در زمینه اختصاص اعتبار برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی استان سمنان، گفت: مرمت و تجهیز کارگاههای صنایع دستی موجب ایجاد شرایط بهتر کاری و فضای ایمن، رفع بخشی از دغدغه معیشتی صنعتگران و در نتیجه تولید آثار بدیع با کیفیت بیشتر و متنوع تر می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: حمایت از هنرمندان صنایع دستی و رونق صنایع دستی زمینه ساز رونق اشتغال و کم شدن بیکاری است.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از پنج هزار هنرمند صنایع دستی در استان سمنان مشغول فعالیت هستند که سفال، سرامیک، گلیم، قلمکار، منبت، معرق، نمد و دست بافته های سنتی از مهم ترین صنایع دستی استان سمنان محسوب می شود.