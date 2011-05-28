به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول موسوینژادیان با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی صنعت چاپ و نشر استان، اظهار داشت: این اداره کل برنامههای مختلفی را از سالهای قبل برای توسعه صنعت چاپ و همچنین تقویت زیرساختهای آن در دستور کار قرار داده است.
وی یادآور شد: از آنجا که استان قم به دلیل وجود ظرفیتهای موجود در آن به عنوان قطب صنعت چاپ و نشر در کشور مطرح است، ضرورت دارد تا اقدامات مناسب برای تقویت این صنعت صورت پذیرد.
وارد کردن دستگاه های چاپ تولید قبل از سال 2000 ممنوع است
موسوی نژادیان از جمله اقدامات مهم برای تقویت صنعت چاپ و نشر را که در سالهای گذشته مطرح بود و امسال عملیاتی شد، جلوگیری از ورود ماشینآلاتی که تاریخ تولید آنها پایینتر از سال 2000 است، دانست و گفت: پس از تصویب در کارگروه فرهنگی اجتماعی استان به چاپخانهداران اعلام شد از وارد کردن دستگاههایی که تاریخ تولید آنها قبل از سال 2000 است، خودداری کنند.
وی با اشاره به راهاندازی نخستین شهرک چاپ و نشر کشور در قم افزود: با توجه به اینکه مقدمات واگذاری شهرک چاپ و نشر در حال انجام است، ضروری است با هماهنگی دستگاههای مسئول استانداردهای لازم برای ورود به این شهرک در نظر گرفته شود و چاپخانهداران برای اینکه در این شهرک ورود پیدا کنند، نیاز است این استانداردها را رعایت کنند.
اغلب دستگاه های چاپ در قم از رده خارج هستند
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تصریح کرد: بسیاری از دستگاههای چاپی که در قم وجود دارد از رده خارج هستند و تأکید داریم تا این دستگاه ها به تدریج از حوزه تولید خارج و دستگاههای نو جایگزین آن شود.
موسوینژادیان ادامه داد: با توجه به استقبالی که از سوی سایر استانها و حتی کشورهای اسلامی از تولیدات چاپ و نشر قم میشود، نیاز است یک تحول اساسی در این حوزه صورت پذیرد تا بتوان درعرصه رقابت موفق توانایی حضور داشته باشیم.
وی بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم آمادگی دارد تا چاپخانهداران و صحافیها را برای دریافت تسهیلات و نوسازی دستگاهها به بانکهای عامل معرفی کند.
معاون فرهنگی وهنری اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان قم با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صنعت چاپ استان اظهار داشت: برگزاری اینگونه نمایشگاهها در زمینه معرفی صنعت چاپ و جایگاه آن میتواند نقش موثری داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از معرفی چاپخانهداران قمی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول موسوینژادیان با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی صنعت چاپ و نشر استان، اظهار داشت: این اداره کل برنامههای مختلفی را از سالهای قبل برای توسعه صنعت چاپ و همچنین تقویت زیرساختهای آن در دستور کار قرار داده است.
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