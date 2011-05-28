توافق نفت و اقتصاد برای بورسی شدن نفت خام/ جزئیات نخستین عرضه

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای عرضه نفت خام در بورس نفت انجام شد که در پایان توافق نهایی برای عرضه این کالای استراتژیک در بورس حاصل شد.

بر این اساس تا پایان خرداد ماه سالجاری و برای نخستین بار معادل پنج میلیارد یورو نفت خام به صورت پیش فروش و با استفاده از اوراق سلف نفتی در بورس عرضه خواهد شد.

در همین حال شرکت ملی نفت ایران دقایقی قبل با انتشار بیانیه ای با تائید توافق نهایی بین شرکت ملی نفت و سازمان بورس برای عرضه نفت خام در بورس، اعلام کرد: پیش فروش پنج میلیارد یورو نفت خام صادراتی ایران به صورت چهار ساله و در قالب انتشار اوراق سلف نفتی انجام خواهد شد.

احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت هم امروز با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود با عرضه فیزیکی و کاغذی نفت خام، شاهد رونق و شکوفایی هر چه بیشتر بورس نفت فراهم شود، گفت: با انجام هماهنگی های لازم میان شرکت ملی نفت ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، حداکثر تا پایان خرداد 90 برای اولین بار نفت خام نیز در بورس عرضه می شود .

در همین حال، گفته می شود جزئیات بیشتر این توافق به زودی درجلسه مشترک مطبوعاتی مدیرعامل شرکت ملی نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح خواهد شد.

هفته گذشته دور پایانی مذاکرات سه جانبه شرکت ملی نفت، سازمان بورس و وزارت اقتصاد دارایی با حضور سید شمس الدین حسینی، علی صالح آبادی و احمد قلعه بانی برگزار شد.

محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت پیشتر در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه باید عرضه فرآورده های نفتی اصلی به ترتیب در بورس انجام شود، اظهار کرده بود: هم اکنون قیمت فرآورده های نفتی به صورت تکلیفی تعیین می شوند که برای عرضه بنزین و گازوئیل ابتدا باید مقررات و تمهیدات عرضه این سوختها دیده شود و سپس امکان عرضه آنها فراهم خواهد شد.



به گزارش مهر، رئیس جمهور سال گذشته از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت درخواست کرده است تا هرچه سریعتر زمینه راه‌اندازی بورس نفت را فراهم کنند.



راه اندازی بورس نفت در سه فاز مجزا عملیاتی می شود که فاز اول آن، معاملات فرآورده های نفتی در تالار تهران بود که با معامله دو هزار تن محصول پلی‌اتیلن روز 28 بهمن سال 86 به طور رسمی آغاز شد.



فاز دوم این طرح نیز با راه اندازی رینگ صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی در جزیره کیش آبان ماه سال گذشته آغاز شد؛ اما راه اندازی بورس نفت در فاز سوم این طرح قرار دارد که با معامله نفت کوره و نفت خام این پروژه مهم تکمیل می‌شود.