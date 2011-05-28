پیشگیری بهترین شیوه مبارزه با اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر عصر شنبه در نشستی با موضوع آسیب شناسی اعتیاد، راههای پیشگیری از این پدیده شوم را با هدف افزایش آگاهی دانشجویان در زمینه مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد بررسی کردند.

سیگار دروازه ورود به دنیای اعتیاد است

محمد باقری در این نشست با ارائه سخنانی، سیگار را دروازه ورود به دنیای اعتیاد خواند و گفت: اعتیاد پدیده شومی است که با استعمال سیگار شروع شده و زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزشها و معیارهای اخلاقی و معنوی می شود.

ضمن ارائه تعریفی از مواد مخدر، آن را موجب تغییر در کارکرد طبیعی مغز دانست و افزود: تغییرات مواد مخدر در ذهن می تواند به صورت تغییر در خواب، اشتها، هیجان و ... خود را نشان دهد.

وی بهترین شیوه مبارزه با اعتیاد را پیشگیری از ابتلا به آن دانست و بیان کرد: تا زمانی که شخص معتاد نشده و اراده های فردی خود را از دست نداده است، قادر خواهد بود مصونیت از اعتیاد را در خود تقویت کند.

این مسئول با تأکید بر لزوم پیشگیریهای اولیه در اعتیاد، به برخی از فواید آن اشاره کرد و ادامه داد: پیشگیریهای اولیه، بالطبع ارزان، همه گیر، پایدار و بدون عوارض بیماری بوده و به عبارتی مؤثرترین راه پیشگیری محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در این راستا آموزش عمومی و ارتقای سطح آگاهی افراد در مورد اعتیاد و عوارض آن با تکیه بر گروههای آسیب پذیر و به منظور ایجاد دانش، تغییر نگرش، تغییر رفتار و در نتیجه تغییر در شیوه زندگی صورت می گیرد.

مبارزه با پدیده شوم اعتیاد بر دو محور اصلی استوار است

باقری اضافه کرد: مبارزه با پدیده شوم اعتیاد بر دو محور اصلی استوار است که محور اول، مبارزه از طریق کاهش عرضه مواد مخدر شامل مبارزه با کشت مواد، تولید، فرآوری، ترانزیت و فروش مواد مخدر است و محور دوم، مبارزه از طریق کاهش تقاضا بر اساس سه سطح ارتقای سطح آگاهی عموم مردم، به خصوص گروههای در معرض خطر مانند نوجوانان و جوانان، درمان معتادان و بازپروری معتادان خواهد بود.

وی گفت: کودکانی که والدین معتاد دارند در مقایسه با همسالان خود از نظر گرایش به مصرف الکل، مواد مخدر، بزهکاری ، افسردگی و ضعف عملکرد تحصیلی در معرض خطر بیشتری قرار دارند و هر چه ستیزه های خانوادگی بیشتر باشد، احتمال گرایش آنان به طرف اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی بیشتر می شود.

رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر افزود: اعتیاد به مواد مخدر عوارض جبران نشدنی جسمی، روانی، خانوادگی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی زیادی را دربر دارد و این گونه آموزشها می تواند به میزان زیادی، از ابتلا به اعتیاد به ویژه در میان جوانان بکاهد.