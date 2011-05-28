به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

هنر دل انگیز خوشنویسی یکی از مهمترین بسترهای ظهور مفاهیم بلند اسلامی است. هندسه متعالی و هماهنگی‌های بدیع و چشم نواز این هنر است که لیاقت ظهور و بروز مفاهیم معنوی و آسمانی قرآن کریم و بیانات بزرگان دین را یافته تا با لطایف و دقایق بی‌بدیل خود به شرف متجلی نمودن عالی‌ترین مضامین رشد و تعالی و تکامل نائل آید.

از آنجا که "نسخ" بهترین خط در نگارش آیات قرآن کریم و احادیث معصومین (علیهم‌السلام) می‌باشد از دیرباز مورد توجه هنرمندان عزیز ایرانی بوده است که همواره قدم‌های ارزشمندی را در گسترش این‌گونه اصیل خوشنویسی برداشته‌اند.

در هر دوره تاریخی، قلمی از آستین هنرمندی اصیل در این دیار بیرون آمده و ورقی زرین به اوراق گرانبهای تمدن اسلامی و ایرانی افزوده است که بی‌تردید یکی از این سرمایه‌های ملی، میرزا احمد نی‌ریزی است.

با نگاهی به آثار این استاد مسلم و کم‌نظیر خطاطی، یکی از بسترهای معرفی هنر اسلامی به عنوان هنر موعود شیعه در سراسر جهان آشکار می‌گردد. او با کتابت قریب به 100 نسخه قرآن کریم و بیش از 70 صحیفه و دعا و زیارت شیعی در سربلندی فرهنگ ایرانی، اهتمام جدی ورزیده است.

برگزاری چنین همایش‌های علمی و هنری، می‌تواند در شناسایی و معرفی فرهیختگان و هنرمندان برجسته کشور و ابعاد شگرف فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی ثمربخش باشد.

اینجانب ضمن تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان این کنگره ارزشمند و همه اهالی فرهنگ و هنر، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون ایشان به ویژه هنرمندان متعهد استان فارس را مسئلت داشته و امیدوارم در ظل عنایات حضرت ولی عصر(عج) سالم و سربلند باشند.

محمود احمدی‌نژاد





