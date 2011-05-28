جذب سرمایه گذار برای 44 منطقه نمونه گردشگری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا ظهر شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از فعالان عرصه میراث فرهنگی افزود: سازمان میراث فرهنگی طبق تصویب 46 منطقه در سفرهای هیئت دولت اقدام به جذب سرمایه گذار برای 44 منطقه نمونه گردشگری کرده است.

وی اضافه کرد: سراسر آذربایجان به کارگاه سازندگی تبدیل شده و فرصت برای کار و فعالیت در تمام زمینه ها فراهم است و پیش بینی می شود که سال جاری با برنامه ریزی های موثرتر شاهد پیشرفت های بیشتری در زمینه جذب گردشگر و معرفی تاریخ و میراث فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی باشیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، مردم و ملت را پاسداران میراث گذشتگان و میراث دار فرهنگ و هویت ایران اسلامی عنوان کرد.

وی ادامه داد: سیاست دولت حفظ و نگهداری میراث گذشتگان و معرفی آن ها به نحو احسن بوده و خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در این خصوص اقدامات شایان توجهی به انجام رسانده است.

محمد اشرف نیا اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس حاصل خون جوانانی است که برای حفاظت از این خاک جان خود را بر کف دست نهادند و تا آخرین رمق خود مقابل دشمن ایستادگی کرده و انقلاب اسلامی ایران دوام و استحکام خود را مرهون رهبری های مدبرانه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و همچنین تدبیر و آگاهی ملت همیشه در صحنه ایران است.