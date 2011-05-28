رفع مشکلات ایثارگران و خانوادههای شهدا در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار لرستان در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای لرستان در سخنانی از انقاب اسلامی ایران به عنوان الگویی برای همه آزادی خواهان دنیا یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به نگرانیهای استعمار از نفوذ ایران اسلامی در دنیا همه کوردلان بشریت دست به دست هم دادند که جلوی این نور الهی را بگیرند.

وی با بیان اینکه دشمنان به خوبی تشخیص داده بودند که ایران اسلامی جلوی مقاصد نامشروع آنها را خواهد گرفت، یادآور شد: با توجه به جایگاه ایران اسلامی به عنوان یک نمونه و الگو که بتواند همه بشریت را اداره کند دشمنان به مقابله با این انقلاب پرداختند که در جریان جنگ تحمیلی با ایثار و از خودگذشتگی فرزندان ایران اسلامی نقشه های دشمنان نقش بر آب شد.

دهمرده با اشاره به افتخار آفرینی رزمندگان لرستانی در دوران دفاع مقدس بیان داشت: استان لرستان نیز از این آزمون و امتحان الهی با نمره عالی بیرون درآمد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ما باید همواره قدردان رشادتهای رزمندگان اسلام باشیم، عنوان کرد: در این راستا من همواره یک حساب ویژه برای ایثارگران و خانواده های شهدا باز کرده ام و تا جایی که در توان داشتم تلاش کرده ام که دین خود را به این قشر ادا کنم.

دهمرده با اشاره به ملاقات های روزانه و هفتگی با خانواده های معظم شهدای استان، بیان داشت: در این راستا پیگیری شده است که مشکلات این خانواده ها که در اختیار استان است تا حد امکان مرتفع شود.

وی با تاکید بر اینکه تلاش شده است که فرزندان شهدا در اولویت اشتغال قرار گیرند، بیان داشت: از همه ایثارگران استان و همچنین خانواده شهدا می خواهم که به من مشاوره بدهند.

استاندار لرستان ادامه داد: بخشی از مشکلات ایثارگران که در اختیار استان نیست نیز به دستگاههای متولی امر انتقال داده شده است.

دهمرده با تاکید بر اینکه هیچ انسانی هر چقدر هم تجربه داشته باشد از خرد و مشورت دیگران بی نیاز نیست، خواستار ارائه مشاوره از سوی ایثارگران و خانواده های شهدای استان برای بهبود وضعیت استان شد.