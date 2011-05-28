کم کاری مسئولان اجرایی همدان در زمان انتخابات توجیه شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی ظهر شنبه در شورای اداری همدان اظهار داشت: فرمانداری های استان همدان باید بر اهمیت اجرای قانون در زمان برگزاری انتخابات واقف باشند.

وی با اشاره به اینکه قوانین و ضوابط انتخابات در ایران اسلامی کار مسئولان اجرایی را راحت کرده است، گفت: قانون انتخابات ایران اسلامی به نحوی است که امکان هیچ گونه تخلف در آن وجود ندارد.

زمان بندی برای سالم برگزار شدن انتخابات آغاز شده است

وی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را انتخاباتی نفس گیر توصیف کرد و گفت: اجرای برنامه زمان بندی برای سالم و قانونی برگزار شدن انتخابات در استان از هفته گذشته آغاز شده و نمی توان یک روز از اجرایی شدن برنامه ها غفلت کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان خطاب به مدیران استان تاکید کرد: افرادی که مایل به کاندیداتوری در انتخابات امسال هستند باید در مدت یک ماهه استعفای خود را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر فعالیت در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار سخت بوده است، ادامه داد: مدیران باید همواره از بدو ورود به کار اجرایی و عمرانی از شم سیاسی و امنیتی برخوردار باشند تا بتوانند فتنه‌ها را شناخته و با آن مبارزه کنند.

خدمت صادقانه به مردم اولویت کاری مدیران باشد

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تأکید بر لزوم ارائه خدمات صادقانه به مردم، افزود: در یک سال گذشته تصمیمات خوب و محکمی در استان همدان گرفته شده است.

فامیل کریمی تاکید کرد: اولویت برنامه ها در سال 90 باید به تلاش و کوشش برای خدمتگذاری بیشتر به مردم اختصاص یابد و هیچ فرآیندی حتی انتخابات نباید ما را از خدمت به مردم غافل کند.

فامیل‌کریمی با اشاره به نزدیک شدن به ایام ارتحال امام خمینی(ره) گفت: حفظ حرمت‌ها و ارزش ها مهمترین وظیفه است.

وی تاکید کرد: هرچه میزان ارتباط با ولایت بیشتر باشد راه برای خدمت بیشتر به مردم هموارتر می شود.