6464 شغل جدید در شهرستان قدس ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان قدس عصر شنبه در این کارگروه اظهار داشت: امسال ایجاد شش هزار و 464 شغل جدید برای این شهرستان در نظر گرفته شده که این میزان دو درصد کل سهمیه اشتغال استان تهران را تشکیل می دهد.

علی جهانبخشی افزود: برای تحقق این مهم،لازم است ادارات شهرستان قدس به طور مستمر گزارشی از فعالیتهای خود را مطابق با برنامه های پیش بینی شده به کارگروه اشتغال ارائه دهند تا نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام شود.

وی گفت: سال گذشته پنج هزار اشتغال در شهرستان قدس ایجاد شد و امید است با تلاش مضاعف مدیران دستگاههای اجرایی و اجرای برنامه های مناسب، امسال نیز تعهد این شهرستان در بخش اشتغال به صورت کامل محقق شود.

این مقام اجرایی ادامه داد: ادارات و نهادهای شهرستان، موانع و مشکلات خود را در زمینه اشتغالزایی اعلام کنند تا نسبت به رفع آنها با هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرستان و مسئولان استانی اقدام شود.

وی بیان کرد: اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.Rasad.Eshteghal.ir برای پیگیری و هماهنگی هر چه بیشتر کارهای انجام شده در بخش اشتغال اقدام کنند.

گفتنی است تهیه گزارش توسط صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در زمینه مشکلات موجود در پرداخت وامهای خود اشتغالی به علت کمبود اعتبارات و ارسال آن به مراجع ذیربط از طریق فرمانداری قدس نیز از دیگر مصوبات نشست کارگروه اشتغال این شهرستان بود.