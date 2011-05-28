دشمنان منحرف کردن قشر دانشگاهی را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشعلی کامرانی صالح در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان اظهار داشت: تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی در مقابله با ارزش ها و باورهای دینی و مذهبی فراوان است و باید با همکاری و تعامل همه جانبه برای یک مقابله جهادی تلاش کرد.

کامرانی صالح با بیان اینکه هجمه دشمن در مقابله با حوزه های فرهنگی و اعتقادی بسیار بالاست، گفت: باید با عزمی جهادی با آن مبارزه کرد.

کامرانی صالح با تشریح نحوه تهدیدات دشمن در دوران های مختلف نظام اسلامی اظهار داشت: در موقعیت کنونی ابزار تهدید دشمن متفاوت از گذشته و بسیار پیچیده و پیشرفته است.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان همدان با اشاره به تهدیدات جدید از جمله تبلیغ استعمال مواد مخدر صنعتی، بی بند و باری و فساد اخلاقی، ترویج عرفان های نوظهور و باطل و ماهواره گفت: دشمنان با استفاده از این ابزار به دنبال کمرنگ کردن فرهنگ عفاف و حجاب، گمراهی جوانان و تبلیغ مظاهر علنی فساد و مقابله با ارزشهای ناب اسلامی هستند.

وی افزود: جامعه اسلامی و قشر فرهنگی و دانشگاهی باید با مشارکت تمامی دستگاه های متولی امور فرهنگی به مقابله با ترفندهای دشمن بپردازند و ضمن آگاهی و شناخت از آسیب ها و ناهنجاری های جامعه، دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام بگذارند.

کامرانی صالح در ادامه با نگرش به رویکرد جامعه محوری پلیس، مشارکت اقشار دانشگاهی و علمی را برای برقراری امنیتی پایدار در استان همدان خواستار شد.

وی از آمادگی پلیس برای هر گونه همکاری با مجامع علمی و دانشگاهی و فرهنگی خبر داد و گفت: پلیس سازمانی دانش بنیان، علمی و به روز است که با تعاملات فرابخشی، خود را برای هرگونه مقابله انتظامی، اجتماعی و فرهنگی در راستای کاهش آسیبها و جرائم فراروی جامعه آماده کرده است.