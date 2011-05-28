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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

نوذری:

مصارف مالی در بانکهای کهگیلویه و بویراحمد دوبرابر منابع آنهاست

مصارف مالی در بانکهای کهگیلویه و بویراحمد دوبرابر منابع آنهاست

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد یکی از مشکلات استان را مشکلات مالی بانک ها عنوان کرد و گفت: مصارف مالی در بانکهای استان نزدیک به دو برابر منابع آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری عصر شنبه در شورای اداری استان در شهرستان بهمئی، افزود: برای بازگشت سرمایه و تجهیز منابع بانک ها باید به فرهنگ پس انداز و سپرده های مردمی در بانک ها توجه کرد.

وی بیان کرد: همچنین پرداخت بدهی ها به بانک ها و  ایجاد زمینه تسهیل وصول معوقه ها از سوی بانک ها جهت ارتقاء گردش مالی و رونق اقتصادی ضروری است.

نوذری همچنین اظهار داشت: تجهیز، تخصیص و بکارگیری منابع و اعتبارات با تدبیر، اندیشه و طبق شاخص ها برنامه ریزی می شود و هزینه و بکارگیری آنها هم بر اساس ضرورت ها و اولویت بندی هاست.

وی بیان داشت: با تدبیر و برنامه ریزی، مدیران در سال جهاد اقتصادی باید با تلفیق منابع عمومی و بخش خصوصی، مشارکت سرمایه های اندک حاصل از درآمد مردم، یارانه ها، سود سهام عدالت و کمک های کمیته امداد امام (ره)، برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار تلاش کنند.

نوذری با بیان اینکه، هم اکنون دو هزار و 121پروژه در قالب 453 طرح در استان در دست اجرا است، گفت: از این تعداد 340پروژه در سال 1389عملیات اجرایی آنها آغاز شده است و برای اینکه این پروژه ها تکمیل شوند، در سال جاری پروژه جدید تعریف نمی شود.

استاندار با بیان اینکه، اعتبارات عمرانی سال جاری استان افزایش چشم گیری دارد، گفت: همه مدیران تلاش کنند، تا پروژه های اولویت دار و تاثیرگذار در بخش های خود را با اعتبار عمرانی امسال به اتمام برسانند.

نوذری به قرار گرفتن استان بر مدار توسعه و پیشرفت در همه جنبه ها اشاره کرد و گفت: در گذشته اگر برای دریافت کمک های مالی و اعتباری به مرکز کشور مراجعه می شد از ما برنامه و مطالعات می خواستند و جوابی نداشتیم، ولی امروز با تهیه شناسنامه کامل استان، کار مطالعاتی و پژوهشی نقطه به نطقه استان انجام شده و یا در دست اجراست و برای بکارگیری همه توانمندی ها، ظرفیت ها و منابع، اولویت بندی ها مشخص و در برنامه زمانبندی شده سالیانه، پنج ساله پنجم و درازمدت قرار گرفته است.

وی توجه به مسئله ایجاد اشتغال و مشاغل خانگی برای گروه های سنی مختلف به خصوص در روستا ها و مناطق عشایری را بسیار ضروری دانست و گفت: ائمه جمعه و جماعات، شوراهای اسلامی و آحاد مردم به کمک مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های عامل جهت ایجاد فرهنگ کار و فعالیت و تولید، برنامه ریزان، کار آفرینان و متقاضیان را کمک و یاری نمایند.

نوذری همچنین نسبت به عملیاتی کردن مصوبات شوراهای اداری که در شهرستان ها برگزار می شود، تاکید کرد و گفت: تمام تصمیمات و پیشنهادت مطرح شده در کارگروه چهار گانه در شهرستان ها که بلافاصله در شورای اداری مصوب می شود، از طریق فرمانداران و مدیران مربوطه استانی پیگیر آن باشند.

بیش از 60 مصوبه در بخش های مختلف در این نشست به تصویب رسید.

کد مطلب 1322923

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