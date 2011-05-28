نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آرام عصر شنبه در مراسم بزرگداشت مقام زن که با حضور تعداد زیادی از زنان شهرستان برگزار شد، با اشاره به عظمت و ابعاد مختلف شخصیت والای حضرت فاطمه(س) بر ضرورت شناخت و پیروی از سیره عملی آن حضرت تأکید کرد.

وی گفت: زنان ایرانی با پیروی از حضرت زهرا(س) نقش مؤثر و بسیار پررنگی درپیروزی و تداوم انقلاب اسلامی داشتند.

این مسئول ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: مادران و خواهران شهدا در دوران 8 سال دفاع مقدس، با صبر و ایثار و رشادت، عزیزترین افراد خویش را به جبهه حق علیه باطل اعزام می کردند.

وی افزود: امروز نیز حضور بانوان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و تولیدی بسیار چشمگیر است و حضور زنان در دانشگاهها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی، از جمله حضور در هیئت دولت و مسئولیتهای بزرگ، نشان از توجه نظام مقدس جمهوری اسلامی به جایگاه و منزلت زنان و خود باوری این قشر مهم جامعه دارد.

در پایان این مراسم که حجت الاسلام نوروزی امام جمعه اسلامشهر، افتخاری و صفایی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، از تعدادی از بانوان فعال شهرستان با اهدای لوح و هدیه، تقدیرشد.