توسعه مدارس علمیه خواهران با تمام توان دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین مظاهری در دیدار مدیر حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه مدارس علمیه خواهران دوشادوش مدارس علمیه برادران فعالیت درخشانی دارند، تصریح کرد: مدارس علمیه خواهران درخشندگی خاصی دارند.
وی با بیان اینکه اکنون حوزههای علمیه خواهران سابقه خوبی در نظام دارند، اضافه کرد: هر اندازه توان داریم باید به مدارس علمیه خواهران اهمیت بدهیم.
رئیس حوزه علمیه اصفهان ضمن اظهار خرسندی از فعالیت حجتالاسلام و المسلمین جمشیدی در سمت مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور، به زحمات آیتالله شرعی بنیانگذار مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اشاره کرد و ادامه داد: آیتالله شرعی مورد علاقه رهبر معظم انقلاب است.
آیتالله مظاهری با بیان اینکه آیتالله شرعی عمر خود را در این راه داد، تصریح کرد: وی حق بسیاری بر مدارس علمیه خواهران دارد.
وی حجتالاسلام جمشیدی و آیتالله شرعی را مصداق آیه «ماننسخ به آیه او ننسها نات بخیر منها او مثلها» دانست.
رئیس حوزه علمیه اصفهان، امور حوزههای علمیه خواهران را بسیار حساس و مفید دانست و گفت: مدارس علمیه برادران از زمان امام صادق(ع) تا الان وجود داشتهاند و استغنای حوزههای علمیه مرهون تلاش همین طلاب است.
رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به نوپا بودن مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و توسعه چشمگیر مدارس علمیه خواهران طی این مدت، یادآور شد: شورای عالی حوزههای علمیه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید شما را در حوزههای علمیه خواهران تایید کنند و در حد توان شما را کمک کنند.
آیتالله مظاهری خطاب به حجتالاسلام جمشیدی افزود: مسئله کمک به حوزههای علمیه خواهران تنها کمکهای مالی نیست، بلکه این امور به جرات نیز نیاز دارد که من در شما سراغ دارم و آنچه مهم است خلوص شما است.
وی برنامهریزی مدارس علمیه خواهران را برنامهریزی مناسبی توصیف کرد و افزود: مدارس علمیه خواهران مربوط به امام زمان(عج) است.
رئیس حوزه علمیه اصفهان اضافه کرد: خواهران طلبه بسیار برای جامعه مفید هستند و چند سال تحصیل آنان برای امر به معروف و نهی از منکر مفید است و هرچه برنامههای مربوط به آنها منظمتر و پشتوانههای آنها از نظر مالی و شخصیتی قویتر باشد بهتر است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به مدارس علمیه خواهران توجه دارند، گفت: مدارس علمیه خواهران دارای پشتوانهای قوی هستند.
در این دیدار حجتالاسلام و المسلمین جمشیدی مدیر حوزههای علمیه خواهران نیز گزارشی از حدود 15 سال فعالیت مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به لزوم توسعه حوزههای علمیه خواهران گفت: هرچه میتوانیم باید به توسعه مدارس علمیه خواهران اهمیت بدهیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین مظاهری در دیدار مدیر حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه مدارس علمیه خواهران دوشادوش مدارس علمیه برادران فعالیت درخشانی دارند، تصریح کرد: مدارس علمیه خواهران درخشندگی خاصی دارند.
نظر شما