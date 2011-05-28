به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری دیدار برابر پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: ابتدا باید عرض تسلیت داشته باشم بابت درگذشت ناصر حجازی که یکی از اسطوره های فوتبال ایران در آسیا بود.

وی افزود: مسابقات جام حذفی شرایط خاص خود را دارد مخصوصا در شرایط فعلی که برنده و تیم صعود کننده به مرحله بعد در یک بازی مشخص می شود و در یک مسابقه است که تیم صعود کننده و تیمی که صعود می کند مشخص خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: تحت تاثیر این شرایط نگاه ویژه تری به بازی مقابل پرسپولیس خواهیم داشت و متفاوت از دو بازی گذشته که مقابل این تیم در لیگ برتر داشتیم عمل خواهیم کرد برنامه ریزی ما برای 120 دقیقه بازی است و قطعا تیمی که با آرامش و تمرکز بالاتر عمل کند و ضریب اشتباهات کمتری داشته باشد برنده خواهد شد.

قلعه نویی پرسپولیس را تیمی خوب خواند و گفت: پرسپولیس از کادر فنی و مدیریتی خوبی بهره می برد و بازیکنان توانمندی دارد. هر وقت تیم های پرسپولیس و سپاهان با هم بازی کرده اند بازی آنها بار فنی و کیفیت خوبی داشته است امیدوارم روز یکشنبه هم با حضور تماشاگران دو تیم کیفیت کار آنها افزایش یافته و یک بازی خوب و تماشاگر پسند را شاهد باشیم.

وی خط میانی پرسپولیس را نقطه قوت این تیم خواند و گفت: خط هافبک سه نفره پرسپولیس که محمد نوری را به عنوان لیدر دارد در موفقیت های این تیم تاثیرگذار بوده و ما باید نقطه قوت پرسپولیس را کنترل کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با مطلوب ارزیابی کردن شرایط تیمش افزود: ما قهرمان لیگ برتر شده ایم، بازی خوبی را مقابل بنیادکار ازبکستان به نمایش گذاشتیم و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردیم. ارزیابی من این است که تیم از نظر روحی و روانی در بهترین شرایط خود بسر می برد اما توجه داشته باشید که بازی های جام حذفی شرایط خاص خود را دارد و در این مسابقات نتایج بعضا روی اتفاقات و شانس رقم می خورد. امیدوارم در بازی روز یکشنبه هر تیمی بهتر از موقعیت های خود استفاده کند و شانس هم با او یار باشد برنده شود.

قلعه نویی با ابراز اطمینان از این موضوع که روز یکشنبه برای بازی این تیم مقابل پرسپولیس ورزشگاه آزادی شلوغ خواهد شد افزود: ما از این شلوغی استفاده می کنیم. این را در بازی با صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز نشان دادیم که تیم سپاهان هر جا تماشاگر باشد بهتر بازی می کند. ما در تبریز تجربه بازی مقابل 130 هزار تماشاگر را پیدا کردیم . در آن مسابقه 100 هزار تماشاگر داخل ورزشگاه بودند و 30 هزار تماشاگر هم بیرون ورزشگاه حضور داشتند امیدوارم روز یکشنبه دو تیم پرسپولیس و سپاهان ارائه دهنده یک بازی پرشور باشد که هواداران حاضر در ورزشگاه در پای تلویزیون از بازی دو تیم لذت ببرند.

وی ضمن تشریح اهداف تیمش در فصل جاری افزود: یکی از هدفگذاری های ما در سال اولی که همکاری خود را با باشگاه سپاهان آغاز کردند دستیابی به سه جام بود که خوشبختانه یکی از آنها را که لیگ برتر بود کسب کردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: در سال دوم با توجه به ترکیب تیم ما کاملتر شد و بازیکنان بیشتری را جذب کردیم باز هم اولویت خود را قهرمانی در سه جام گذاشتیم که خوشبختانه باز هم قهرمان لیگ برتر شدیم و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتیم تا به حال به دو هدف خود رسیده ایم و با تمام قدرت جام حذفی را جدی خواهیم گرفت همانطور که در بازی با ماشین سازی و راه آهن شهرری هم با تمام قوا حاضر شدیم با نهایت توان خود و همه نفرات مقابل پرسپولیس صف آرایی خواهیم کرد و این نیست که فقط مقابل پرسپولیس با انگیزه ظاهر شویم . هدف ما قهرمانی درجام حذفی است.

قلعه نویی با انتقاد از اینکه در فوتبال ایران وقتی تیمی به یک عنوانی می رسد از انگیزه هایشان کاسته می شود افزود: نمونه آن بازی برگشت ما مقابل پرسپولیس است. پس از بازی خوبی که مقابل الجزیره امارات به نمایش گذاشتیم تیم ما از نظر انگیزشی و بدنی خالی شد و نتوانست آنطور که باید و شاید مقابل پرسپولیس بازی کند وقتی با بازیکنان صحبت کردیم و مواردی را به آنها توصیه و گوشزد کردیم تیم برگشت و توانست بازی خوبی انجام دهد و بازی ضعیف خود مقابل پرسپولیس را جبران کند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه تیمش از نظر روانی و روانی آماده دیدار مقابل پرسپولیس است افزود: خوشبختانه تمرینات خوبی داشتیم اما نه تمرین تاکتیکی ما فقط سه ماه است که ریکاوری می کنیم فقط دیروز تمرین تاکتیکی داشتیم و روی نقاط ضعف و قوت پرسپولیس کار کردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: قطعا اگر خط هافبک پرسپولیس را مهار کنیم برنده بازی خواهیم شد. پرسپولیس مانند سپاهان بازیکنان خوبی در اختیار دارد امیدوارم دو تیم ارائه گر یک بازی بانشاط و تماشاگر پسند باشند.

قلعه نویی در واکنش به اظهارات حسینی رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان که مدعی شده بود این باشگاه سقف قرارداد را در لیگ دهم رعایت نکرده است گفت: صحبت های مدیران را بهتر است مدیران جواب دهند. از من اگر سئوال فنی بپرسید در خدمت هستم. اما در این خصوص بهتر است نکته ای را اشاره کنم. ما باید ببینیم که فوتبال روز دنیا چه می گوید و به آن عمل کنیم آیا تیم های منسچستر یونایتد و بارسلونا که امشب برگزار کننده فینال لیگ قهرمانان اروپا هستند قانون سقف قرارداد را رعایت می کنند؟ چطور ما مربی خارجی می آوریم و می گوییم این مربی سرمربی رئال مادرید و مربی منچستریونایتد بوده است اینکه مربی از خارج می آوریم خوب است اما چیزهای دیگر فوتبال روز دنیا را چرا خودمان دنبال نمی کنیم اگر مربی خارجی خوب است که من اعتقاد دارم خوب است، چرا نباید همه چیز ما به همان مربی خارجی که می آوریم نیاید؟ من تاکید می کنم اگر می خواهیم فوتبالمان رشد کند نباید قانون هایی چون سقف قرارداد و ... داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان، قهرمانی تیم هندبال سپاهان در لیگ برتر را تبریک گفت و افزود: دوست دارم در تیم سپاهان بمانم چرا که دو سال خوب را در این تیم پرشت گذاشته ام و امیدوارم با یک برنامه ریزی خوب سال آینده از نظر کیفی و فنی به مراتب بهتر از قبل شویم.

قلعه نویی افزود: با بهره گیری از تجربیات دو سال گذشته و با بهبود در وضعیت برگزاری مسابقات لیگ برتر قطعا در سال سوم از نظر کارایی تیم سپاهان عملکردی به مراتب بهتر از قبل خواهد داشت با این وضعیت اگر شرایط جور راغبم در سپاهان بمانم.

وی گفت: با توجه به قهرمانی مان در دو سال گذشته سطح توقعات از تیم سپاهان بالاست و ما باید تیمی ببندیم که بتوانیم پاسخگوی انتظارات هواداران سپاهان و مردم باشیم.

قلعه نویی با ابراز تشکر از هواداران این تیم اصفهانی گفت: مردم اصفهان و هواداران سپاهان همیشه به ما لطف داشته اند و من دو سال خوب را با آنها پشت سر گذشته ایم. هر زمان که به تهران می آیم گروهی از هواداران استقلال به فرودگاه می آیند و در مسابقات مرا همراهی می کنند که ممنون دار آنها هستم.

وی ضمن یادآوری دوره حضورش در تیم استقلال گفت: در همه پست ها از جمله سرمربی، مربی، بازیکن ، کاپیتان، مشاور مدیر عامل و... به تیم استقلال خدمت کرده ام و در تمام این مدت مردم و هواداران استقلال به من لطف داشته اند و همیشه با روی باز از من استقبال کرده اند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان از پیش بینی نتیجه دیدار تیمش مقابل پرسپولیس خودداری کرد و گفت: نتیجه دست خداست اما ما پتانسیل شکست پرسپولیس را داریم و با برنامه به مصاف این تیم خواهیم رفت.

قلعه نویی در حاشیه این نشست ضمن تبریک به مسئولان سازمان لیگ برتر که دارای ساختمانی مجزا شده اند گفت: کم کم داریم حرفه ای می شویم سازمان لیگ ساختمان مجزا دارد و در مقابل این ساختمان پرچم های باشگاهها هم نصب شده است از سوی دیگر کی روش هم که آمده است پس حرفه ای حرفه ای هستیم.

وی با طرح این پرسش که آیا برای تیم ملی فوتسال هم قرار است مربی خارجی بیاید گفت: من خارجی ستیز نیستم و همیشه از حضور مربیان خوب خارجی استقبال کرده ام.