اسرائیل باید از تمام کرانه باختری عقب نشینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "ناصر الجوده" گفت : اسرائیل تا زمانی که از تمام کرانه باختری عقب نشینی نکند، امنیتی نخواهد داشت.

وی افزود: آنچه امنیت اسرائیل را تامین می کند، توسعه طلبی و راه حل نظامی نیست، بلکه صلح یگانه راه موجود است. کشور مستقل فلسطین باید در مرزهای سال 1967 تشکیل شود.

جوده تصریح کرد: اردن تماشاچی نخواهد بود، زیرا منافع عالی ما ایجاب می کند که کشور مستقل فلسطین در اراضی فلسطینی تشکیل شود.

وی درباره توافقنامه آشتی ملی میان فتح و حماس افزود: این توافقنامه قدرت چانه زنی فلسطینی ها را در مذاکرات سازش بالا خواهد برد.انقلابهای عربی نباید سبب غفلت از موضوع فلسطین شود.

شایان ذکر است که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل اخیرا در برابر کنگره آمریکا با تکیه بر حمایتهای نامحدود این کشوراعلام کرد این رژیم هرگز به مرزهای سال 1967 بازنمی گردد، زیرا امنیتی نخواهد داشت.