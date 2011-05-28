همایش ابعاد حقوقی، سیاسی جنایت در بحرین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ابعاد حقوقی،سیاسی جنایت در بحرین با حضور منوچهر متکی"وزیر سابق امور خارجه" روز دوشنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود.

همچنین سعدالله زارعی"کارشناس مسائل خاورمیانه" و فضل الله موسوی طی سخنانی به تشریح رفتار شناسی شیعیان بحرین در تحولات اخیر و راهکارهای حقوقی حمایت از مردم بحرین خواهند پرداخت.

بنا براین گزارش، همایش ابعاد حقوقی،سیاسی جنایت در بحرین روز دوشنبه"نهم خردادماه" از ساعت 8:30 الی 13 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

همچنین در حاشیه این مراسم،نمایشگاه جنایات آل سعود و آل خلیفه نیز برگزار خواهد شد.