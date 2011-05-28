بانوان فرهیخته اردبیلی در اعتراض به کشتار زنان بحرین تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع که عصر شنبه برگزار شد، بیانیه دفاع از زنان بحرین قرائت و بانوان شرکت کننده با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا و آل سعود" انزجار خود را از کشتار مسلمان بحرین اعلام کردند.

مسئول فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانوان در این تجمع خواستار مداخله فعالان حقوق بشر در جلوگیری از روند ضد انسانی در بحرین هستند.

سارا حقی زنان مسلمان را ناموس اسلام خواند و دفاع از ناموس را بر همگان واجب دانست و افزود: بنا به فرموده رسول اکرم (ص) "هر کس ندای استغاثه‌ مسلمانی را بشنود و به فریاد او نرسد، مسلمان نیست".

وی کشتار وحشیانه زنان و کودکان مظلوم بحرین را توسط رژیم آل خلیفه و آل سعود را محکوم کرد و ابراز داشت: حرکت انقلابی و مردمی کشورهای اسلامی بر گرفته از ارزشهای والای انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام (ره) بوده و این حرکت با اعمال ضد انسانی خاموش نخواهد شد.

مسئول فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: بیداری امروز جهان اسلام، مرهون روشنگریهای امام راحل است و همه ما وظیفه داریم که در راه اعتلا اسلام و آرمانهای امام و انقلاب تلاش کنیم.

به گفته وی اعلام حمایت و همدری با زنان مسلمان بحرین از مهمترین هدف این تجمع بانوان فرهیخته استان اردبیل بود.

بانوان اردبیلی در پایان تجمع اعتراض آمیز خود ضمن اعلام انزجار خود از کشتار و شکنجه‌ زنان و کودکان بی‌ دفاع بحرین، عملکرد ددمنشانه حکومت آل خلیفه را محکوم کردند.