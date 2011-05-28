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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

بانوان فرهیخته اردبیلی در اعتراض به کشتار زنان بحرین تجمع کردند

بانوان فرهیخته اردبیلی در اعتراض به کشتار زنان بحرین تجمع کردند

اردبیل - خبرگزاری مهر: بانوان فرهیخته، فرهنگی، مبلغات، مربیان و اعضا موسسات قرآنی استان اردبیل در اعتراض به کشتار زنان بحرین تجمع اعتراض آمیز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع که عصر شنبه برگزار شد، بیانیه دفاع از زنان بحرین قرائت و بانوان شرکت کننده با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا و آل سعود" انزجار خود را از کشتار مسلمان بحرین اعلام کردند.

مسئول فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانوان در این تجمع خواستار مداخله فعالان حقوق بشر در جلوگیری از روند ضد انسانی در بحرین هستند.

سارا حقی زنان مسلمان را ناموس اسلام خواند و دفاع از ناموس را بر همگان واجب دانست و افزود: بنا به فرموده رسول اکرم (ص) "هر کس ندای استغاثه‌ مسلمانی را بشنود و به فریاد او نرسد، مسلمان نیست".

وی کشتار وحشیانه زنان و کودکان مظلوم بحرین را توسط رژیم آل خلیفه و آل سعود را محکوم کرد و ابراز داشت: حرکت انقلابی و مردمی کشورهای اسلامی بر گرفته از ارزشهای والای انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام (ره) بوده و این حرکت با اعمال ضد انسانی خاموش نخواهد شد.

مسئول فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: بیداری امروز جهان اسلام، مرهون روشنگریهای امام راحل است و همه ما وظیفه داریم که در راه اعتلا اسلام و آرمانهای امام و انقلاب تلاش کنیم.

به گفته وی اعلام حمایت و همدری با زنان مسلمان بحرین از مهمترین هدف این تجمع بانوان فرهیخته استان اردبیل بود.

بانوان اردبیلی در پایان تجمع اعتراض آمیز خود ضمن اعلام انزجار خود از کشتار و شکنجه‌ زنان و کودکان بی‌ دفاع بحرین، عملکرد ددمنشانه حکومت آل خلیفه را محکوم کردند.

کد مطلب 1322943

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