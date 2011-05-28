راه اندازی دانشکده علوم زیستی در گرگان تصویب شد

محمد یوسف ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با مجوز صادره از سوی دفتر تشکیلات و روشهای دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد دانشکده علوم زیستی در واحد گرگان موافقت به عمل آمده است.

وی اظهار داشت: چون دانشکده پیشنهادی منطبق با ضوابط تعیین شده ازسوی شورای گسترش آموزش عالی کشور تشخیص داده شده است لذا با ایجاد دانشکده علوم زیستی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان موافقت شد.

ناصری افزود: این داننشکده متشکل از رشته های زیست گیاهی ، زیست عمومی و میکروبیولوژی است.

این مسئول آموزشی اظهار داشت: پیش از این دانشکده های علوم پایه و علوم کشاورزی و منابع طبیعی در واحد گرگان تشکیل و پیش بینی می شود تا مهرماه سال جاری نیز دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به تصویب برسد.