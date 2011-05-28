تقاطع غیرهمسطح شهدای ارتش در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمانشاه در مراسم افتتاح این تقاطع گفت: عملیات اجرایی این پروژه از اواخر سال 88 آغاز شد و امروز زودتراز مدت زمان تعیین شده به بهره برداری رسید.

وی در ادامه با اشاره جزئیات فنی این تقاطع اظهار داشت: این تقاطع به طول 720 متر جهت روانسازی و رفع مشکلات ترافیکی این منطقه احداث شده است.

در ادامه این مراسم آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه نیز گفت: تمام مسئولان باید با همدلی در جهت خدمات به مردم تلاش کنند.

مسئولان باید تلاش کنند که مشکلات مردم برطرف شود

وی با اشاره به اقدامات عمرانی در استان گفت: باید مسئولین تلاش کنند که مشکلات مردم برطرف شود البته در این راستا تا کنون کارهای زیادی شده است.

سید حجت الله موسوی اجاق رئیس شورای شهر کرمانشاه نیز در این مراسم اظهار داشت: خوشبختانه با همت شهرداری کرمانشاه تقاطع غیر همسطح شهدای ارتش چند ماه زودتر از موعد مقرر راه اندازی شد لذا جا دارد از زحمات مسئولان این پروژه تشکر و قدردانی کنم.

همدلی و وفاق در نهایت به سود مردم خواهد بود

وی با اشاره به لزوم همدلی جهت توسعه و آبادانی کرمانشاه گفت: همدلی و وفاق در نهایت به سود مردم خواهد بود و بی شک اختلاف ثمری جز از بین بردن آسایش مردم نخواهد داشت.

در پایان این مراسم نیز امام جماعت مسجد جعفرآباد از شهرداری و مسئولین جهت احداث این تقاطع در منطقه محروم جعفرآباد تشکر و قدردانی کرد.