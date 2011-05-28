واکنش شورای عالی حوزه به اظهارات جوانفکر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، در متن نامه شورای علی حوزه به علی‌اکبر جوانفکر آمده است: در سرمقاله روزنامه ایران مورخ دوم خرداد سال 90 مطالبی در حمایت از دولت محترم بیان شده و به عنوان تیتر اول روزنامه نیز قرار گرفته که موجب سوء تفاهم برای برخی از مومنین و نگرانی علما شده، لازم است با رعایت امانتداری نکات ذیل در همان صفحه و با همان کادر به اطلاع عموم برسد.



1- دولت خدمتگزار آقای احمدی نژاد نخواسته از کمک های مالی به مراکز دینی، حوزه ها و یا مصلاهای نماز جمعه استفاده ابزاری کند ضمن آنکه شرایط و مقتضیات زمان در توفیقات دولت ها در نحوه خدمتگزاری به عموم برنامه های مختلف کشور متفاوت است.



2- روحانیت شیعه در طول تاریخ خویش وامدار هیچ گروه، حزب و دولتی نبوده و در کمال استقلال وظیفه الهی خویش که دفاع از حق بوده است را انجام داده ، امروز نیز با پشتیبانی کامل از نظام ولایی و سرفراز جمهوری اسلامی هر کجا نیاز باشد از سر دلسوزی و دفاع از مسیر حق تذکراتی را به دولتمردان داشته و دارد و استقلال خویش را با هیچ چیزی معامله نمی کند.



3- دریافت کمک های دولت برای تامین زیرساخت ها و امور خدماتی حوزوی با موافقت برخی از بزرگان انجام شده، این در حالیست که کمک هزینه زندگی حداقلی طلاب و فضلا از طریق شهریه مراجع عظام تقلید (حفظهم الله ) تامین می شود.



4- جناب عالی خود خوب می دانید اعتبارات و کمک های دولتی هیچگاه صددرصد استیفاء نمی شود به ویژه در سالی که لایحه بودجه آن در دومین ماه سال مالی از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت.



5- هر چند کمک های تخصیصی به حوزه ها و مراکز دینی نسبت به اعتبارات تخصیصی مراکز علمی، رفاهی، ورزشی و ... اندک است ولی اضافه کردن عنوان کمک به حوزه ها در کنار کلمه مراکز دینی با توجه به درصد پایین مبلغ کمک به حوزه ها و برجسته کردن نام حوزه ها و القای آن صحیح به نظر نمی رسد.



در خاتمه یاد آوری این نکته لازم است که دولت محترم آقای دکتر احمدی نژاد نباید نیازمند این گونه دفاع ها باشد. اطاعت کامل از رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) و عمل به توصیه های مراجع عظام تقلید و کسب رضایت ایشان که رضایت امام عصر(عج) را در پی دارد می تواند بهترین دلگرمی دولت و حمایت امت حزب الله را به دنبال داشته باشد.



شایان ذکر است، جوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران، با ارائه آمار و ارقامی از کمک‌های دولت به حوزه علمیه، آن را نشانه توجه و ارادت رئیس جمهور به روحانیت و مراجع دانسته بود.