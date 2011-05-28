به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز شنبه در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل سپاهان اصفهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ابتدا باید گلایه ای داشته باشم از سازمان لیگ که نشست های خبری پیش از هر مسابقه اش در یک زمان برگزار می شود. یک بار نشست خبری ما ساعت 2 برگزار می شود روز دیگر ساعت 7 عصر. من امروز در وسط تمرین ناچار شدم به سازمان لیگ بیایم تا در نشست خبری شرکت کنم امیدوارم در آینده شاهد این مشکلات نباشیم.

وی در خصوص دیدار تیمش مقابل سپاهان نیز گفت: در مورد سپاهان صحبت کردن کار بیهوده ای است. این تیم امسال شرایط بسیار خوبی داشته و نتایج مطلوبی کسب کرده قطعا بازی سختی مقابل این تیم پیش روی داریم چرا که سپاهان تیم قدرتمندی است. بازی در جام حذفی مقابل هیچ تیمی آسان نیست چه رسد به اینکه آن سپاهان باشد.

دایی خاطرنشان کرد: تنها کاری که ما در بازی با سپاهان انجام خواهیم داد این است که به پیروزی دست یافته و راه خود را برای قهرمانی در جام حذفی هموار کنیم. در جام حذفی تمام بازیها سخت است ما اگر سپاهان را اگر از پیش رو برداریم در اهواز یک بازی سخت مقابل فولاد پیش رو داریم که امیدوارم در آن مسابقه پیروز شویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن ابراز امیدواری از اینکه تیمش در فینال جام حذفی با استقلال روبرو شود افزود: هر چه خدا بخواهد همان می شود اما امیدوارم از این طرف ما و از طرف دیگر جدول استقلال به فینال جام حذفی صعود کند و شاهد برگزاری یک دربی دیگر این بار در فینال جام حذفی باشیم.

خبرنگاری از علی دایی پرسید؛ چرا تیم شما در مسابقات مختلف این قدر فراز و نشیب دارد و برای سئوالش مثال شکست 4 بر یک پرسپولیس مقابل سپاهان در بازی رفت لیگ برتر را آورد. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این خبرنگار گفت: چرا شما بازی برگشت ما با سپاهان که در اصفهان مساوی تمام شد را نمی گویید؟ ما کجا در جام حذفی پرفراز و نشیب عمل کرده ایم و تا به اینجای مسابقات تمام دیدارهایمان را با پیروزی پشت سر گذاشته ایم.

وی افزود: تمام سعی ما این است که بازی با سپاهان را هم با پیروزی پشت سر بگذاریم و برای رسیدن به این هدف کلی سعی و تمرین کرده و امیدواریم روز یکشنبه ضمن کسب یک نتیجه آبرومند با پیروزی زمین مسابقه را ترک کنیم.

وی از پاسخگویی در خصوص آینده کاری اش با تیم پرسپولیس خودداری کرد و گفت: ما فردا با سپاهان بازی داریم و من فقط در مورد این بازی اظهارنظر می کنم بعد از مسابقه می توانم اظهارنظر بهتری داشته باشم.

دایی با ابراز تشکر دوباره از تماشاگران به زعم او واقعی پرسپولیس گفت: هواداران پرپسولیس به من لطف دارم و من مدیون هواداران واقعی این تیم هستم. همیشه گفته ام من بعد از خدا مدیون همین هواداران و مردم هستم و سعی می کنم در بازی روز یکشنبه هم تیمم به گونه ای عمل کند که مدیون مردم نشویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین در خصوص بازیکنان محروم و مصدوم تیمش در بازی مقابل سپاهان گفت: تا دلتان بخواهد بازیکن مصدوم داریم اما خوشبختانه بازیکن محروم نداریم.

وی همچنین از حضور محمد نوری در تمرینات گروهی تیم پرسپولیس خبر داد و گفت: نوری از روز گذشته در تمرینات گروهی تیم ما شرکت کرده است و حضورش بستگی به تمرینات امروز و ارزیابی من و همکارانم دارم و اگر صلاح دانستیم در بازی روز یکشنبه از او استفاده خواهیم کرد.

خبرنگاری از دایی در خصوص موفقیت تیم های سپاهان و ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و ناکامی تیم های استقلال و پرسپولیس در این رقابت ها پرسید که وی در پاسخ گفت: اینکه سپاهان و ذوب آهن موفق هستند بر می گردد به برنامه ریزی خوب این دو تیم. آنها چند سال است در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کنند و برنامه ریزی خوبی دارند. حتی به دیدار نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کرده اند. شما باید سابقه این دو تیم را ببینید و ارزیابی کنید و بعد بررسی کنید که چرا آنها موفق بوده اند و پرسپولیس و استقلال موفقیتی را کسب نکرده اند. البته من در اینجا لازم نمی بینیم بیش از این توضیح بدهم و فقط برای نمایندگان فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت می کنیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی ساعت 19:45 دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.