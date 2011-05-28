فرهنگ زکات مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی بعد از ظهر شنبه در جمع عاملین و موثرین زکات استان قم به تشریح جایگاه زکات در اسلام پرداخت و اظهار داشت: در قرآن کریم بیشترین چیزی که بر روی آن تاکید شده، نماز است اما قرآن کریم از 32 موردی که به نماز اشاره کرده است‏ در 28 مورد آن به زکات هم در کنار نماز اشاره کرده است.



امام جمعه جعفریه اضافه کرد: علمای بزرگ ما هم در کنار نماز به مسئله زکات هم توجه دارند.



وی تصریح کرد: مسئله زکات از اهمیت زیادی برخوردار است اما در جمهوری اسلامی ایران به خاطر برخی مسائل از جمله جنگ تحمیلی، این فریضه واجب مورد غفلت واقع شده است.



حجت‌الاسلام دهقانی از زکات به عنوان یک واجب فراموش شده یاد کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم مسئله‌ای که از ذهن مردم خارج شده را دوباره احیا کنیم نیاز به مجاهدت و تلاش زیادی داریم و امیدواریم همه دست‌اندرکاران امر و مردم در سال جهاد اقتصادی نسبت به احیای این فریضه الهی اهتمام بیشتری داشته باشند.



وی بر لزوم تشویق مردم به پرداخت زکات تاکید کرد و گفت: حکومت اسلامی می‌تواند زکات را به جعاله بگذارد و باید به این نکته توجه داشته باشیم که فقط از چیزهایی که عنوان زکات واجب یا مستحب را دارد زکات دریافت کرد.