سه میلیارد ریال برای ساماندهی روستاهای گیلانغرب اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تجری در نشست بررسی مشکلات روستاهای دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب درجمع مردم این روستاها گفت: این اعتبار درامر اصلاح شبکه معابر ،احداث دهیاری ، واگذاری تلفن خانگی به سه روستای قاسم آباد ، جابر وتوران شهر،تهیه طرح هادی روستاهای علیخان آباد ، گاومخل و جوب دندانه واحداث سه مسجد در روستاهای میرابه، کله جوب علیا و بینگرد واصلاح شبکه برق و نصب روشنایی معابردر سطح روستاهای این دهستان هزینه خواهد شد.

وی همچنین از اختصاص 135میلیون تومان برای کمک به سامان دهی معابر 45 روستا در سه شهرستان قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب خبر داد و گفت: این اعتبار از طریق دهیاریها در روستاهای هدف هزینه خواهد شد.

نظری معاون فرماندار گیلانغرب نیز از برنامه تهیه طرح هادی برای تمام روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان در سالجاری خبر داد.

هادی پور بخشدار مرکزی گیلانغرب نیز با بیان اینکه صدور قبض برق در تمامی روستاهای بخش مرکزی تا پایان سال از باز فروش به تک خوان تبدیل خواهند شد، گفت: تاکنون راه ارتباطی 38روستا از مجموع 40روستای دهستان حومه آسفالت شده است.