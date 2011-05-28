به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب آنلاین، "عبدالرحمن شلقم" گفت : قذافی در تلاش است که به خاطر پیوستنم به انقلاب مردمی از من انتقام بگیرد.

وی افزود: مطابق اطلاعاتی که به من رسیده است قذافی به دنبال ترور من است.اتحادیه عرب نباید نسبت به موضوع لیبی بی تفاوت باشد و دبیر کل اتحادیه عرب باید از قذافی بخواهد کنار برود.

شلقم درباره موضع روسیه در قبال بحران این کشور تصریح کرد: روسیه معتقد است که رژیم لیبی به تاریخ پیوسته است و شورای انتقالی باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده سابق لیبی در سازمان ملل متحد تصریح کرد: قذافی به خوبی می داند که کارش تمام شده است و سه هفته بیشتر تا صدور حکم دادگاه بین المللی جنایی فرصت ندارد.