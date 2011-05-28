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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۳۱

عبدالرحمن شلقم:

قذافی به دنبال ترور من است

قذافی به دنبال ترور من است

نماینده سابق لیبی در سازمان ملل متحد از تلاش دیکتاتور این کشور برای ترورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب آنلاین، "عبدالرحمن شلقم" گفت : قذافی در تلاش است که به خاطر پیوستنم به انقلاب مردمی از من انتقام بگیرد.

وی افزود: مطابق اطلاعاتی که به من رسیده است قذافی به  دنبال ترور من است.اتحادیه عرب نباید نسبت به موضوع لیبی بی تفاوت باشد و دبیر کل اتحادیه عرب باید از قذافی بخواهد کنار برود.

شلقم درباره موضع روسیه در قبال بحران این کشور تصریح کرد: روسیه معتقد است که رژیم لیبی به تاریخ پیوسته است و شورای انتقالی باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده سابق لیبی در سازمان ملل متحد تصریح کرد: قذافی به خوبی می داند که کارش تمام شده است و سه هفته بیشتر تا صدور حکم دادگاه بین المللی جنایی فرصت ندارد.

کد مطلب 1322961

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