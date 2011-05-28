روزانه 16 هزار برگ چک در کشور برگشت می خورد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عزت الله یوسفیان ملا عصر شنبه درهم اندیشی کارشناسان و مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای دولتی مازندران در آمل افزود: متاسفانه به علت مشکلات و محدویت قانونی در این بخش، زمینه سوء استفاده افراد از جمله شرخرها بازمی شود که حضور این افراد پردردسر است.



وی اضافه کرد: صدور این تعداد چکهای بلامحل و برگشتی که در طول سال رقم آن بسیارزیاد است چندین نفر را روزانه درگیرخود می کند.



یوسفیان ملا، به موضوع نبود قانون و تعرفه ای برای حق وکالت وکلا در کشور اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه اگر در ایران جستجو کنیم یک وکیل را نمی توان پیدا کرد که براساس تعرفه ای تعیین شده برای رسیدگی به پرونده ای قضایی هزینه دریافت کند.



یوسفیان ملا اضافه کرد: همه وکلا در کشور بدون تعرفه و توافقی از مراجعه کنندگان خود هزینه دریافت می کنند که متاسفانه این واقعیت تلخ وجود دارد.



وی اضافه کرد: در برخی مواقع وکلا پا را از گلیم خود دراز ترمی کنند و برای وصول چک یک میلیارد تومانی حداقل 400 میلیون تومان آن را برای خود برمی دارند و بقیه را به صاحب چک برمی گردانند.



عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوعات بانکها در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه بانک هیچ جنبه خدماتی به مردم ندارند و تفاوتی با بانک های خصوصی ندارند و هم ردیف با آنان از مردم بهره های بالای بانکی دریافت می کنند.



یوسفیان ملا اظهار داشت: هم اکنون فقط 43 نفر درکشور، حدود شش هزار و 500 میلیارد تومان معوقه به یکی از بانکهای دولتی کشور، بدهکارهستند.



وی گفت:41 نفر دیگر بیش از دوهزار میلیارد تومان به یکی دیگر از بانک های دولتی کشور بدهکارهستند .



عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از مدیران بانکها و حتی اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی در کشور عافیت طلب هستند و پیگیرمعوقات نیستند، افزود: متاسفانه با نگاه تبعیض آمیزی که نزد مدیران بانکهای دولتی وجود دارد به هرکسی که دلشان می خواهد وام می دهند و از کسی هم که خوششان نیاید وام نمی دهند.



یوسفیان ملا با تاکید براینکه این نوع برخوردها بدور از عدالت و موازین اسلامی است، تصریح کرد: خانواده ای اکنون برای فراهم کردن جهزیه دخترش به علت نگرفتن وام های یک و دومیلیون تومانی درکشور کلیه های خود را می فروشد.



نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه جدی مسئولان بانکها و مسئولان مملکتی به مردم شد و افزود: متاسفانه در سالهای گذشته اعضای هیئت مدیره بانکها تماشاگر بوده وعده ای هم تارج کردند.