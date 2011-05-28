خبر توافق درباره نخست وزیری سلام فیاض دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،" اسماعیل الاشقر" یکی از اعضای حماس تاکید کرد: هیچ توافقی درباره انتخاب "سلام فیاض" برای نخست وزیری دولت وحدت ملی وجود ندارد.

وی افزود: در دیداری که طی روزهای گذشته در آنکارا میان رهبران حماس و فتح برگزارشد مسائل امنیتی، تشکیل دولت و برنامه سیاسی پیش رو و چگونگی عضویت در سازمانها و نهادهای فلسطینی گفتگو شد.

از جانب دیگر "نزار رمضان" عضو حماس نیز حمایت نمایندگان این جنبش از نخست وزیری سلام فیاض برای نخست وزیری دولت وحدت ملی را تکذیب کرد.

وی افزود: این اخبار صحت ندارد، زیرا سلام فیاض از نظر حماس فرد مطلوبی نیست، زیرا مرتکب تخلفات زیادی شده است و برخی اعضای حماس خواستار محاکمه وی به خاطر تعقیب اعضای این جنبش در کرانه باختری و شکنجه آنها هستند.

شایان ذکر است که مقامات ارشد فتح و حماس اخیرا در قاهره سند آشتی ملی امضا کردند که به موجب آن دولت وحدت ملی تشکیل خواهد شد.