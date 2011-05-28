شورای فرهنگ عمومی دلایل افزایش پدیده بدحجابی را در مازندران بررسی کند

به گزارش خبرنگار مهر، ححت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران در ساری افزود: متاسفانه رواج پدیده بدحجابی در استان علوی تبار مازندران صحیح نیست.
وی اظهار داشت: دستگاههای فرهنگی استان باید با ارائه برنامه ای متقن و اساسی در جهت برخورد و مهار پدیده بدحجابی در جامعه تلاش کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: اصلاح رویکرد جامعه در حوزه های مختلف نیز از رسالتهای شورای فرهنگ عمومی است که باید اهتمام شود.
ابراهیمی با بیان اینکه ارتقاء دانش و کارآمدی جوانان جامعه و ایجاد کارآفرینی برای قشر اثرگذار جامعه یکی از رسالتهای اصلی شورای فرهنگ عمومی است اظهار داشت: در شورای فرهنگ عمومی مازندران باید به دنبال رفع نیازهای جامعه باشیم.
وی با اشاره به اینکه 88 جلسه شهرستانی و هشت جلسه استانی شورای فرهنگ عمومی سال گذشته در مازندران برگزار شده است، افزود: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه در شهرستانها و نماینده ولی فقیه در مرکز استان می تواند راهگشای بسیاری از گره های کور حوزه فرهنگ و هنر استان باشد.
ابراهیمی بیان داشت: تهاجم فرهنگ و جنگ نرم ترسیم شده دشمن جدی بوده و باید شورای فرهنگ عمومی استان با ابزارهای اساسی و آسیب شناسانه در صدد رفع این معضل در جامعه باشد.
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
ساری - خبرگزاری مهر: دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به کارکرد موثر این شورا برای ترویج ارزشهای ناب اسلامی در جامعه، اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی مازندران باید دلایل افزایش پدیده بدحجابی در استان را بررسی موشکافانه کند.
به گزارش خبرنگار مهر، ححت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران در ساری افزود: متاسفانه رواج پدیده بدحجابی در استان علوی تبار مازندران صحیح نیست.
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