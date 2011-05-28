50 میلیارد ریال به مجتمع توانبخشی ایثارگران بجنورد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت در حاشیه دیدار معاون عمرانی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به خبرنگاران اظهار داشت: این مجتمع که در سال 88 شروع شده بود تاکنون با صرف هزینه 38 میلیارد ریال و 68 درصد پیشرفت فیزیکی نیاز به اعتبار داشت که خوشبختانه با حضور این معاون بنیاد شهید محقق شد.

استاندار خراسان شمالی بهره برداری از فاز اول این مجتمع توانبخشی را پایان امسال اعلام کرد و تصریح کرد: مقرر شد این 50 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته ظرف مدت دو سال هزینه شود.



وی افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و استانداری خراسان شمالی نامه ای را مشتمل بر امور عمرانی نیمه تمام تنظیم کنند وعقب ماندگی های استان را در آن ذکر کنند تا برای پیشبرد پروژه های عمرانی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی 150 میلیارد ریال از محل مصوبه هیئت دولت در خصوص توازن ملی درخواست شود.



در این دیدار ساماندهی گلزار شهدای سطح استان خراسان شمالی، مناسب سازی شهری و اماکن عمومی دولتی و خصوصی برای جانبازان و معلولان، تامین مسکن ایثارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.