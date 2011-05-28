به گزارش خبرگزاری مهر، نوری در اولین همایش مدارس هوشمند اظهار داشت: تالیف کتاب های درسی به صورت محتوای الکترونیکی انعطاف پذیر دردست اقدام است.

وی در ادامه تصریح کرد: ایران با در اختیار داشتن بخشی از منابع چشمگیر علمی جهان به تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی گام‌های موثری در جهت روند ارتقای این منابع برخواهد داشت.

وی سپس به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره کرد و گفت: ارتباطات علاوه بر عدالت آموزشی، تسهیل در انجام امور، تولید و اشتغال، بازگشت سرمایه را که 3 برابر سرمایه‌گذاری در بخشهای دیگر است، در پی خواهد داشت.

نوری در ادامه آموزش و پرورش را مهمترین و بهترین بستر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی کرد و گفت: مهمترین نیازهای هوشمندسازی مدارس را بحث تولید محتوا عنوان کرد.

نوری در ادامه اقدامات انجام شده در وزارت آموزش وپرورش را در راستای یاددهی و یادگیری عمیق و استفاده از فناوری‌های روز دنیا قلمداد کرد و گفت: می‌توان به امضای «توافق نامه همکاری با سازمان فناوری ارتباطات برای شبکه کردن 500کلاس درس، مستقل شدن اداره فناوری دروزارت آموزش وپرورش،وصل 20 هزار واحد آموزشی به اینترانت درآینده ای نزدیک، تولید محتوای الکترونیکی کتاب‌های درسی، مصوبات سفرهای استانی در هوشمندسازی مدارس و ایجاد پست معاون فناوری در واحدها» از اقدامات این حوزه است.

وی افزود: طی هماهنگی به عمل آمده با سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، الگوی هوشمندسازی مدارس به صورت مشترک تهیه تا تجهیزات هوشمندسازی مدارس جدیدالتاسیس توسط این سازمان تامین شود.





