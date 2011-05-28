قانون زکات 4 سال در مجلس ناتمام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی‌لو بعد از ظهر شنبه در جمع عاملین و موثرین زکات استان قم اظهار داشت: فریضه زکات در جامعه ما امری فراموش شده و مظلوم است و قانون آن نیز 4 سال است که در مجلس شورای اسلامی ناتمام مانده است.



وی تصریح کرد: این قانون که به صورت کامل و جامع است بستری مناسب برای انجام فریضه الهی زکات خواهد بود.



نبی لو اضافه کرد: در سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال برای امور تبلیغی اختصاص یافته است در صورتی که حتی یک ریال آن برای احیای فرهنگ زکات اختصاص نیافته است.



دبیر ستاد احیای زکات کشور گفت: فقط در سال 85 حدود یک میلیارد تومان برای احیای این فرهنگ اختصاص پیدا کرده است.



نبی‌لو اعزام 4 هزار طلبه برای ترویج فرهنگ زکات به مناطق مختلف کشور را یکی از فعالیت‌های ستاد احیای زکات برشمرد و تاکید کرد: احیای فرهنگ زکات به معنای واقعی آن نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شایسته و در خور شان است و امیدواریم مسئولان کشور با درک این مهم در راستای احیای این فریضه فراموش شده اهتمام بیشتری داشته باشند.



وی تاکید کرد: زکات آثار و برکات زیادی در پی دارد و نمونه‌های آن را در روستاهایی که منجر به از بین رفتن بیکاری و توسعه و پیشرفت شده است می‌توان مشاهده کرد.

