ایران با شکست گرجستان به مقام سوم رسید/ ترکیه و ژاپن پنجم و هفتم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد جوانان روزهای جمعه و شنبه و با حضور هشت تیم برتر دنیا در شهر پلایون آلمان برگزار شد و تیم ایران با کسب سه پیروزی و یک شکست به مقام سوم این مسابقات رسید.
تیم ایران که جمعه شب با نتیجه 5 بر 3 ترکیه را شکست داده بود، ظهر امروز در یک دیدار پرحرف و حدیث و در حالی که با نتیجه 4 بر 4 و بر اساس قانون فیلا تیم روسیه را مغلوب کرده بود با رای مسئولان برگزاری مسابقات نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران عصر شنبه با شکست 7 بر یک تیم آلمان درعین شایستگی راهی دیدار رده بندی شد.
در دیدار ردهبندی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد جوانان تیم کشورمان شنبه شب موفق شد با نتیجه 7 بر یک گرجستان را شکست داده و به مقام سوم این رقابتها دست یابد، ترکیه با شکست 6 بر 2 آمریکا پنجم شد و ژاپن با نتیجه 5 بر 3 از سد آلمان گذشت و به مقام هفتم مسابقات جام جهانی رسید.
- نتایج دیدارهای انفرادی مسابقه ردهبندی بین تیمهای ایران و گرجستان بشرح زیر است:
50 کیلوگرم: مهران شیخی - لوانی روتچیکاشویلی (3 برصفر کیلینچ و یک بر صفر) برنده ایران
55 کیلوگرم: آرش دنگسرکی - لاشا لومتادزه (صفر بر 2، یک بر صفر و یک برصفر) برنده ایران
60 کیلوگرم: بهنام احسانپور - زورابی آیکوبیشویلی (یک بر صفر و یک بر صفر) برنده ایران
66 کیلوگرم: نیما الهی قادی - داویت گالیگاشویلی (4 بر صفر، یک بر 2 و صفر بر یک) برنده گرجستان
74 کیلوگرم: محمد حسین محمدیان - بیکا پتریاشویلی (2 بر صفر و یک بر صفر) برنده ایران
84 کیلوگرم: نادر حامدی پور - سندرو آمیناشویلی (2 بر صفر و ضربه فنی) برنده ایران
96 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر - عمر کوساشویلی (2 بر صفر و 2 بر یک) برنده ایران
120 کیلوگرم: جابر صادقزاده - گئورگی اصلانی شویلی (یک بر صفر و 6 بر صفر) برنده ایران
دیدار فینال این رقابتها تا دقایقی دیگر بین تیمهای روسیه و آذربایجان برگزار می شود.
نظر شما