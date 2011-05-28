  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۱۸

جام جهانی کشتی - آلمان/

ایران با شکست گرجستان به مقام سوم رسید/ ترکیه و ژاپن پنجم و هفتم شدند

ایران با شکست گرجستان به مقام سوم رسید/ ترکیه و ژاپن پنجم و هفتم شدند

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با شکست تیم گرجستان به عنوان سوم رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد جوانان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد جوانان روزهای جمعه و شنبه و با حضور هشت تیم برتر دنیا در شهر پلایون آلمان برگزار شد و تیم ایران با کسب سه پیروزی و یک شکست به مقام سوم این مسابقات رسید.

تیم ایران که جمعه شب با نتیجه 5 بر 3 ترکیه را شکست داده بود، ظهر امروز در یک دیدار پرحرف و حدیث و در حالی که با نتیجه 4 بر 4 و بر اساس قانون فیلا تیم روسیه را مغلوب کرده بود با رای مسئولان برگزاری مسابقات نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران عصر شنبه با شکست 7 بر یک تیم آلمان درعین شایستگی راهی دیدار رده بندی شد.

در دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد جوانان تیم کشورمان شنبه شب موفق شد با نتیجه 7 بر یک گرجستان را شکست داده و به مقام سوم این رقابت‌ها دست یابد، ترکیه با شکست 6 بر 2 آمریکا پنجم شد و ژاپن با نتیجه 5 بر 3 از سد آلمان گذشت و به مقام هفتم مسابقات جام جهانی رسید.

- نتایج دیدارهای انفرادی مسابقه رده‌بندی بین تیم‌های ایران و گرجستان بشرح زیر است:
50 کیلوگرم: مهران شیخی - لوانی روتچیکاشویلی (3 برصفر کیلینچ و یک بر صفر) برنده ایران
55 کیلوگرم: آرش دنگسرکی - لاشا لومتادزه (صفر بر 2، یک بر صفر و یک برصفر) برنده ایران
60 کیلوگرم: بهنام احسان‌پور - زورابی آیکوبیشویلی (یک بر صفر و یک بر صفر) برنده ایران
66 کیلوگرم: نیما الهی قادی - داویت گالیگاشویلی (4 بر صفر، یک بر 2 و صفر بر یک) برنده گرجستان
74 کیلوگرم: محمد حسین محمدیان - بیکا پتریاشویلی (2 بر صفر و یک بر صفر) برنده ایران
84 کیلوگرم: نادر حامدی پور - سندرو آمیناشویلی (2 بر صفر و ضربه فنی) برنده ایران
96 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر - عمر کوساشویلی (2 بر صفر و 2 بر یک) برنده ایران
120 کیلوگرم: جابر صادق‌زاده - گئورگی اصلانی شویلی (یک بر صفر و 6 بر صفر) برنده ایران

دیدار فینال این رقابت‌ها تا دقایقی دیگر بین تیم‌های روسیه و آذربایجان برگزار می شود.

کد مطلب 1322993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها