دولت فاصله خود را با جریان انحرافی مشخص کند/ ناگفته انتخابات اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که شنبه شب در محل دفتر این تشکل برگزار شد با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس در سال چهارم گفت: انتخابات اخیر در هیئت رئیسه مجلس یک اتفاق ساده و معمولی بود و در راستای کار تشکیلاتی انجام گرفت و بسیار متاسف شدیم که آقای ابوترابی از هیئت رئیسه رفتند.

وی افزود: بعد از رای آوردن اینجانب در جلسه فراکسیون اصولگرایان به نزد آقای ابوترابی رفتم و از ایشان خواهش کردم که در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کند و اصرار زیادی کردم .

انتخابات هیئت رئیسه مجلس یک اتفاق ساده بود

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در روز انتخابات نیز دوباره این درخواست را در خدمت آقای ابوترابی مطرح کردم اما ایشان با تواضع نپذیرفتند و لذا معتقدم که این انتخابات تنها یک اتفاق ساده بود.

رای سفید اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی به لاریجانی



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه فراکسیون انقلاب اسلامی که در مجلس به حامیان دولت معروف است کاندیدایی را برای ریاست مجلس مطرح کرد افزود: علی اصغر زارعی از جانب این فراکسیون برای کاندیداتوری ریاست مجلس مطرح شد اما از 190 رای حاضر تنها 37 نفر به وی رای دادند و لذا در صحن علنی کاندیدایی را برای ریاست مجلس مطرح نکردند اما اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی نیز نتوانستند خود را قانع کنند که به ریاست آقای لاریجانی رای دهند و لذا تمام آنها رای سفید دادند البته شاهد بودیم که دکتر لاریجانی رای خوبی آورد که این نشان از افزایش محبوبیت لاریجانی در میان نمایندگان دارد.

باهنر در تشریح دلایل عدم رای آوری محمد حسین ابوترابی فرد گفت: رقابت نسبتا خوبی میان بنده و آقای شهاب الدین صدر شکل گرفت، نمایندگان کمی از آقای ابوترابی غافل شدند و آقای صدر نیز تک رای های بسیاری داشت لذا ابوترابی سوم شد و نتوانست رای بیاورد اما با اعلام ریاست محترم مجلس وی قرار است معاونت قوانین مجلس را برعهده بگیرد.

جریان انحرافی در حکومت نفوذ کرده است

وی در ادامه این نشست در خصوص فعالیت های جریان انحرافی گفت: هم اکنون جریان انحرافی در درون حکومت نفوذ کرده و فعالیت های خاصی را انجام می دهد که قابل پیگیری است، معتقدم که اتفاقات اخیر خوب نبود و موجب شد تا بسیاری اظهار تاسف کنند.

اتفاقات اخیر در کشور با برنامه ریزی صورت گرفت

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: اتفاقات اخیر از نظر اصل عمل کار برنامه ریزی شده و با نقشه بود اما از نظر زمان وقوع بدون برنامه ریزی انجام شد اما بالاخره احمدی نژاد پذیرفت وزیر اطلاعات علیرغم نظر وی در این سمت باقی بماند.

رئیس جمهور تا مرز استعفا پیش رفت

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در مقطعی تا مرز استعفا نیز پیش رفته بود افزود: احمدی نژاد در جمع بندی خود به این نتیجه رسید که کار را ادامه دهد.

رهبر انقلاب علاقه مند است تا دولت تا پایان دوره قانونی کار خود را با آرامش ادامه دهد

باهنر تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب علاقه مند است تا دولت تا پایان دوره قانونی کار خود را با آرامش ادامه دهد و دولت به صورت طبیعی دوره خود را به پایان برساند.

ارتباط برکناری سه وزیر با مشایی



وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص ادغام وزارتخانه ها و بحث های جانبی آن اظهار داشت: معتقدم اتفاقات اخیر در ادغام وزارتخانه ها در راستای موضوع وزارت اطلاعات است چرا که برخی وزرای برکنار شده همانند وزرای نفت، رفاه و صنایع به دلیل عدم هماهنگی با مشایی نتوانستند با این تیم هماهنگ شوند و لذا توسط احمدی نژاد برکنار شدند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: در موضوع اصل ادغام ها نیز توسط ریاست مجلس استفساریه ای از شورای نگهبان انجام گرفت که شورای نگهبان طی اظهارنظر رسمی اعلام کرد که لایحه شرح وظایف وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد و سپس وزیر وزارتخانه از مجلس رای اعتماد بگیرد.

جلسه لاریجانی و احمدی نژاد در محضر رهبری تلخ و دلگیر کننده بود

نایب رئیس اول مجلس همچنین به جلسه روسای قوه مقننه و مجریه در محضر رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: احمدی نژاد و لاریجانی 15 روز قبل جلسه ای دو ساعته در محضر رهبر انقلاب برگزار کردند که البته بخشی از این جلسه تلخ و دلگیرکننده بود اما رئیس جمهور در موضوع تفسیر شورای نگهبان در مورد ادغام وزارتخانه ها اشکالاتی را وارد کردند و رهبر معظم انقلاب فرموده بودند که تفسیر شورای نگهبان حرف آخر است و همه موظف به اجرای آن هستند.

رهبر انقلاب فرمودند باید عین قانون اجرا شود

باهنر تاکید کرد همچنین در این جلسه احمدی نژاد از رهبر معظم انقلاب سئوال کرده بودند که این موضوع حکم حکومتی است؟ که رهبر انقلاب در پاسخ فرموده بودند این موضوع عین قانون است و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه همه ما باید به اجرای قانون توجه کنیم گفت: ممکن است برخی قوانین نقص داشته باشد اما اصلاح قانون فرایند خودش را دارد.

گروه انحرافی باید در مجامع عمومی نقد شود

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص چگونگی برخورد با گروه انحرافی نیز گفت: موضوع جریان انحرافی از قبل وجود داشته است و شواهد و مستنداتی نیز در این زمینه وجود دارد و معتقدم که باید این گروه را در مجامع عمومی نقد کرد.

به مصلحت کشور نیست که کل دولت تضعیف شود

باهنر در پایان سخنان خود اظهار داشت: همه دولت نباید مورد تضعیف قرار بگیرد و به مصلحت کشور نیست که خدمات دولت مورد تضعیف قرار بگیرد، لازمه این موضوع این است که دولت به تدریج فاصله خود را با جریان انحرافی مشخص کند.