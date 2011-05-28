لهستان همپیمان آمریکا در اروپا است/ روسیه در طرح سپر موشکی شرکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" در دومین روز از سفر خود به لهستان خواستار همکاریهای نزدیک میان واشنگتن و ورشو شد. وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "دونالد توسک" نخست وزیر لهستان از گسترش روابط دو جانبه، اجرای طرح دفاع موشکی و ایجاد پایگاه هوایی در این کشور خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا ضمن دفاع از سیاست نزدیکی دولتش به روسیه بر تلاشهای خود برای افزایش نفوذ واشنگتن در شرق اروپا که چندین دهه منطقه نفوذ روسیه بوده است، صحه گذاشت.

به گفته اوباما، لهستان یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در جهان بوده و نقشی راهبردی در اروپا دارد. وی مدعی شد که آمریکا در همکاری با این کشور به دنبال برقراری صلح و ثبات در منطقه است.

در نخستین سفر اروپا به لهستان، مقامهای دو کشور درباره ایجاد یک پایگاه هوایی آمریکا در این کشور تا سال 2013، راه اندازی سامانه دفاع موشکی و تحویل سامانه های رهگیر مدل SM-3 به ورشو تا سال 2018 توافق کردند.

اوباما در ادامه سخنان خود با مهم ارزیابی کردن طرح سپر دفاع موشکی اروپا که به ادعای آمریکا در برابر تهدیدهای احتمالی از سوی شرق در لهستان ایحاد می شود، بار دیگر از روسیه خواست در این طرح مشارکت کند.

به گفته وی، سپرموشکی آمریکا در اروپا تهدیدی برای منافع راهبردی روسیه در منطقه نبوده و می تواند با همکاری این کشور اجرا شود.

در پایان این دیدار همچنین نخست وزیر لهستان روابط دو جانبه ورشو-واشنگتن را برای بهبود وضعیت کشورش بسیار مهم ارزیابی و از آن استقبال کرد.