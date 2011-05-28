مدارس ابتدایی استان قزوین با مشارکت خیرین یک نوبته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین جعفر حبیبی شامگاه شنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در سالن آمفی تئاتر شهید رجایی مرکز تربیت معلم قزوین گفت: مدرسه سازی صدقه جاریه است که به عنوان عملی صالح در تاریخ زندگی انسان ثبت می شود.

وی افزود: مدرسه سازی صدقه ای ماندگار است که به اعتلای فرهنگ کشور هم کمک می کند و موجب تحصیل عده بیشتری از علاقمندان به علم و دانش در کشور می شود.

حبیبی تصریح کرد: امروز خیرین مدرسه ساز همپای دولت و در بسیاری از مواقع جلوتر از دولت وارد عرصه شده اند و برای تعلیم و تربیت آینده سازان کشور مشارکت می کنند و این عمل صالح هرگز فراموش نخواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یادآور شد: رویکرد ما در سال جاری یک نوبته کردن مدارس است و این کار از دوره ابتدایی آغاز می شود و همه دبستانها به یک نوبته صبح تبدیل می شوند که این کار با مشارکت خیرین اجرا شدنی است.

حبیبی با تقدیر از خیرین مدرسه ساز استان اظهارامیدواری کرد: با توسعه فرهنگ خیرخواهانه در استان شاهد حضور بیشتر افراد خیر در ساخت مدرسه باشیم.

در این مراسم پس از اجرای سرود و نمایش از خیرین مدرسه ساز استان تجلیل شد.

در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان برخی از تعهدات شرکت کنندگان برای ساخت مدرسه و کمک نقدی اعلام شد.