به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا تا دقایقی دیگر بین تیم‌های منچستریونایتد انگلیس و بارسلونای اسپانیا در ورزشگاه ومبلی شهر لندن برگزار خواهد شد.

تیم منچستریونایتد در این بازی با ترکیب ادوین فن درسار، نمانیا ویدیچ، ریو فردیناند، پاتریس اورا، فابیو داسیلوا، رایان گیگز، مایکل کریک، پارک جی سونگ، آنتونیو والنسیا، خاویر هرناندز و وین رونی به میدان می‌رود و در ترکیب تیم بارسلونا نیز ویکتور والدس، جرارد پیکه، خاویر ماسچرانو، اریک آبیدال، دنی آلوس، سرخیو بوسکتس، آندرس اینیستا، ژاوی، داوید ویا، لیونل مسی و پدرو رودریگوئز حاضر خواهند بود.