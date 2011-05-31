عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، افزود: طی چند دهه اخیر با رشد شتابان زندگی مدرن، حوزه تنوع زیستی و اکوسیستم طبیعی کشور دچار آسیبهای جدی شده و نیاز است ساز و کار عملیاتی برای محاسبه این خسارات وآشکار سازی ارزش های زیست محیطی لحاظ شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حمایت از گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض را از مقولات مهم تنوع زیستی کشور دانست و اظهار داشت: شورای نظارت بر تنوع زیستی با محوریت جهادکشاورزی و محیط زیست در قانون پیش بینی شده که با شناسایی سریع گونه های در معرض تهدید، علاوه بر اقدامات حفظ و تکثیر ژن و کشت بافت از شکار، کشتار و صید این گونه ها جلوگیری کند.

وی اشاره کرد: تنوع زیستی شاهکار طبیعت و تضمین کننده چرخه حیات است و برای حفاظت بهینه از آن باید ارزش این حوزه در محاسبات ملی کشور قابل رصد و پیگیری باشد.

رجایی توضیح داد: یکی از محورهای زیست محیطی برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بر ارزش گذاری محیط زیست در حساب های ملی گذاشته شده و دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم ساز و کار محاسبه ارزش اقتصادی تنوع زیستی را طراحی و اعلام کند.

رجایی تصریح کرد: توجه به جایگزینی روشهای بیولوژیکی با روش های شیمیایی در حوزه کشاورزی و کاهش دامنه مصرف سموم و کود با هدف مهار هجمه آسیبهای زیست محیطی بر زیست انسانی، چرخه اکوسیستم و تنوع زیستی در دست انجام است.

وی گفت: بر اساس هدفگذاری مذکور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید طیف سموم و کودهایی که براساس کنوانسیون جهانی سموم منسوخ شده و به عنوان مواد خطرناک معرفی شده است از دایره مصرف کشور خارج شود.

رجایی با تاکید بر اهمیت حفظ و تقویت ذخایر زیستی آبی و دریایی کشور خاطر نشان کرد: قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تولیدف صادرات و واردات محصولات را منوط به چارچوبهای ارزیابی مخاطرات احتمالی بر محیط زیست و تنوع زیستی کرده که باید از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده شود.