تعداد مددجویان بافنده فرش در گیلان به 15 نفر کاهش یافت

حمید رضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال بر اساس رویکرد دولت در توسعه مشاغل خانگی در زمینه های مختلف مشاغل خانگی برای مددجویان اشتغال ایجاد خواهیم کرد و فرش بافی یکی از این مشاغل خانگی که زیر ساخت های توسعه آن دربین خانواده های مددجوی کمیته امداد فراهم است.

وی همچنین با بیان اینکه از تعداد 123 هزارخانوار مددجوی کمیته امداد در گیلان سرپرستی 70 هزار خانوار را زنان بر عهده دارند، آموزش و توسعه این صنعت را در بین این خانوارها گام مهمی برای استقلال مالی و ایجاد اشتغال برای بانوان تحت حمایت عنوان کرد.

معاون کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه بازاریابی و فروش فرش از عمده مشکلات مددجویان بافنده فرش بوده است، گفت: با تصویب ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه تولیدات و محصولات مددجویان کمیته امداد در دور سوم سفر ریاست جمهوری در استان بخشی از این مشکلات رفع می شود.