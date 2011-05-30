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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه تحت پوشش برق باختر دریافت شد

پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه تحت پوشش برق باختر دریافت شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای باختر از اخذ پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه تحت پوشش برق باختر خبر داد.

ناصر فرجی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاشهای صورت گرفته، دریافت پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه حرارتی شازند، شهید مفتح همدان وگازی دورود با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این پروانه ها با تلاش بی وقفه 3ماهه معاونت هماهنگی شرکت برق باختر در مراجعه به نیروگاههای دورود، همدان و شازند و شرکتهای توانیر، سازمان توسعه برق و تهیه اسناد درخواستی شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شد و در تمام مراحل اخذ پروانه با توجه به تغییرات و همچنین درخواست اسناد جدید، برق باختر توانست اولین شرکتی باشد که نسبت به تکمیل فرمها و اسناد اقدام نماید.

وی افزود: در ادامه با پیگیریهای مستمر بعمل آمده  از دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران سه پروانه بهره برداری تولید از سوی مهندس بهزاد معاون برق و انرژی وزارت نیرو صادر شد.

فرجی ادامه داد: از ابتدای سال 90عقد قرارداد خرید برق از نیروگاهها و صدور صورتحساب خرید برق توسط مدیریت شبکه برق ایران نیازمند ارائه پروانه تولید برق توسط مالک نیروگاه است و عدم ارائه پروانه بهره برداری تولید برق نیروگاه ها منجر به عدم انعقاد مجدد قرارداد خرید برق در بازار و همچنین مشمول جرائم در نظر گرفته شده توسط هیئت تنظیم بازار برق می شود.

وی در پایان گفت: با اخذ پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه تحت پوشش نیاز شرکت جهت فروش انرژی در بازار برق بر طرف شده است
 

کد مطلب 1323052

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