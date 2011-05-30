پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه تحت پوشش برق باختر دریافت شد

ناصر فرجی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاشهای صورت گرفته، دریافت پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه حرارتی شازند، شهید مفتح همدان وگازی دورود با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این پروانه ها با تلاش بی وقفه 3ماهه معاونت هماهنگی شرکت برق باختر در مراجعه به نیروگاههای دورود، همدان و شازند و شرکتهای توانیر، سازمان توسعه برق و تهیه اسناد درخواستی شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شد و در تمام مراحل اخذ پروانه با توجه به تغییرات و همچنین درخواست اسناد جدید، برق باختر توانست اولین شرکتی باشد که نسبت به تکمیل فرمها و اسناد اقدام نماید.

وی افزود: در ادامه با پیگیریهای مستمر بعمل آمده از دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران سه پروانه بهره برداری تولید از سوی مهندس بهزاد معاون برق و انرژی وزارت نیرو صادر شد.

فرجی ادامه داد: از ابتدای سال 90عقد قرارداد خرید برق از نیروگاهها و صدور صورتحساب خرید برق توسط مدیریت شبکه برق ایران نیازمند ارائه پروانه تولید برق توسط مالک نیروگاه است و عدم ارائه پروانه بهره برداری تولید برق نیروگاه ها منجر به عدم انعقاد مجدد قرارداد خرید برق در بازار و همچنین مشمول جرائم در نظر گرفته شده توسط هیئت تنظیم بازار برق می شود.

وی در پایان گفت: با اخذ پروانه بهره برداری تولید برق در سه نیروگاه تحت پوشش نیاز شرکت جهت فروش انرژی در بازار برق بر طرف شده است

