مشکلی برای تامین کالای ماه مبارک رمضان در کردستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسراری شامگاه شنبه در جلسه شورای کنترل و نظارت بر بازار استان کردستان اظهار داشت: سازمان بازرگانی کردستان، مجامع و اتحادیه های صنفی استان برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان و ایام بازگشایی مدارس با تمام نیرو در آمادگی کامل بسر می برند .

وی با بیان اعلام آمادگی سازمان بازرگانی و مجامع و اتحادیه های صنفی استان کردستان برای تنظیم بازار کردستان و تامین کالاها و مایحتاج اساسی مردم در ماه مبارک رمضان و فصل بازگشایی مدارس گفت: تسهیلات لازم جهت تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس طی هماهنگی با اتحادیه ها و مراکز عمده تولید و توزیع کالا و تشکل های صنفی بعمل آمده و مشکل خاصی برای تامین کالا در ایام فوق نخواهیم داشت .

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: با استمرار فعالیت های نظارتی و بازرسی بازرسان این سازمان و اصناف و اتحادیه ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شدت با متخلفین برخورد خواهد شد و انتظار می رود که مردم نیز در این بخش ما را همکاری کنند.

اسراری در پایان از مردم استان کردستان درخواست کرد هرگونه موارد تخلف اقتصادی را با سازمان بازرگانی در مرکز استان و یا ادارات بازرگانی در سایر شهرستان های تابعه با شماره تلفن 124 و یا بصورت حضوری در میان بگذارند تا در اسرع وقت به موارد تخلفاتی رسیدگی و برخورد لازم با افراد متخلف نیز صورت گیرد.

در ادامه این جلسه راهکارهای مختلف برای تامین به موقع مایحتاج مردم در ایام ماه مبارک رمضان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.