عملکرد برنامه چهارم توسعه قابل ارزیابی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: به دلیل عدم ارائه گزارشهای مستند از وضعیت اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه، ارزیابی عملی شدن اهداف کاری این برنامه به درستی قابل ارزیابی نیست.

وی عنوان کرد: در حال حاضر روایتهای مختلفی از سوی کارشناسان حوزه اقتصادی و مسئولان دولتی در خصوص میزان عملیاتی شدن برنامه چهارم توسعه ارائه می شود که متاسفانه گزارشهای دولت با واقعیت فاصله دارد و کارشناسان معتقدند که برنامه چهارم حدود 40 درصد از تعهدات ایجاد شده عقب تر است که باید این عقب ماندگی در قالب برنامه پنجم توسعه جبران شود.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر عقب ماندگی برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم جبران نشود این روند در برنامه پنجم نیز تکرار خواهد شد و دستیابی به برنامه ها و اهداف چشم انداز توسعه نظام در سال 1404 نیز تا حدودی غیرممکن خواهد بود.

حسینی با اشاره به اهمیت و جایگاه برنامه پنجم توسعه کشور گفت: در برنامه پنجم که با تلاش و همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقدامات مختلف دولت به تصویب رسید اقدامات لازم برای تسریع در توسعه و پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود که همه مدیران و مسئولان در تمام استان های کشور با تلاش و دقت فراوان در راستای اجرایی کردن آن کوشش داشته باشند.

وی در پایان گفت: برنامه پنجم توسعه کشور جامع و کامل است و خوشبختانه اهداف آن نیز با واقعیتهای جامعه تدوین و طراحی شده است که با عملیاتی کردن آن بخش زیادی از مشکلات کنونی کشور رفع و زمینه برای توسعه وپیشرفت بیشتر و بهره‌برداری از تمامی توانمندیهای کشور فراهم خواهد شد.

در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان وضعیت لایحه بودجه سال 90 کشور و آئین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه مطرح و با حضور مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.