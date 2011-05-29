انقلاب صنعتی در کرمان/ کریمان در انتظار استانی فولادی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان در معادن گل گهر سیرجان و جلال آباد زرند یکی از غنی ترین ذخایر سنگ آهن جهان را در خود در حالی جای داده است که متاسفانه طی سالهای گذشته این مواد معدنی بدلیل عدم وجود چرخه تولید فولاد در استان به سایر استانها صادر می شد و در نهایت سود افزوده و تولید اشتغال منابع کرمان در استانهای دیگر روی می داد اما در سالهای اخیر حرکتی جدید در تولید فولاد در کرمان کلید خورد که در ابتدا شاید بلند پروازانه به نظر می رسید.

در راستای جلوگیری از خام فروشی در کرمان در اقدامی منحصر بفرد ساخت شش کارخانه عظیم فولاد در کرمان، بافت، بردسیر، زرند و سیرجان آغاز شد که تاکنون پیشرفت چشمگیر در ساخت اکثر این کارخانه ها روی داده است و پیش بینی می شود بزودی برخی از این کارخانه ها همچون کارخانه بافت کار خود را آغاز خواهد کرد.

از سوی دیگر توسعه چشمگیر در مجتمع گل گهر سیرجان و احداث کارخانه گندله سازی و توسعه تولید کنستانتره در این مجتمع در کنار ساخت کارخانه کک سازی و قطران در زرند موجب شده است نگاههای به سوی آینده فولاد کرمان امیدوارانه باشد و کرمانی ها بزودی شاهد استانی فولادی باشند.

ذخایر چشمگیر سنگ آهن در بهشت معادن

تخمین زده می شود تنها در گل گهر هزار و 135 میلیون تن سنگ آهن وجود داشته باشد.

در معدن جلال آباد نیز وجود 200 میلیون تن سنگ آهن با عیار 44.95 درصد تخمین زده شده است و هم اکنون پس از طی مراحل اولیه استخراج در حال تولید 900 هزار تن سنگ آهن پر عیار در طول سال است.

از سوی دیگر وجود معادن غنی زغالسنگ در کرمان صنایع پائین دستی تولید فولاد از جمله کک سازی را نیز فعال کرده است.

در حالیکه صنعت تولید زغالسنگ کرمان طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی به دلیل کاهش جهانی قیمت زغالسنگ مواجه شد به نظر می رسد با راه اندازی شش کارخانه تولید فولاد کرمان می توان شاهد تحول در این بخش که عملا شامل صنایع پائین دستی تولید فولاد نیز می شود بود و احداث کارخانه کک سازی یکی از پله های این انقلاب صنعتی است.

ذخایر قطعی زغالسنگ کرمان 107 میلیون تن است و کارخانه زغالشویی زرند نیز در همین راستا در این شهرستان در حال فعالیت است.

به نظر می رسد سهم 28.2 درصدی صنعت در اشتغال استان و همچنین فعالیت 20 هزار نفر در بخش معادن پهناورترین استان کشور در مسیر تحولی بزرگ قرار گرفته است.

فولاد اشتغال در کرمان را متحول می کند

رئیس صنایع و معادن استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون شش پروژه بزرگ فولاد در شهرستانهای مختلف استان کرمان در حال ساخت و در مراحل مختلف قرار دارند.

محمد عابدی نژاد ادامه داد: این پروژه ها در قالب طرحهای مختلف از جمله سفرهای استانی هستند.

این مسئول ادامه داد: خوشبختانه خوراک این کارخانه ها در استان کرمان مهیا است.

وی به کارخانه بزرگ تولید فولاد کرمان اشاره کرد و گفت: این کارخانه ظرفیت تولید 1.5 میلیون تن فولاد را دارد.

عابدی نژاد ادامه داد: در این کارخانه به صورت احیای مستقیم کار انجام می شود و سنگ آهن نیز طبق موافقت وزرات صنایع و معادن از گل گهر سیرجان و جلال آباد زرند مهیا می شود.

وی افزود: در راستای تامین چرخه تولید این کارخانه شرکت سرمایه گذار این کارخانه در زرند و سیرجان دو کارخانه گندله سازی احداث می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن کرمان افزود: از سوی دیگر برای تامین خوراک کارخانه های گندله سازی نیز ابتدا باید کارخانه کنستانتره سازی ساخته شود که در همین راستا دو مرکز در سیرجان و زرند با ظرفیت تولید دو میلیون تن درحال ساخت است.

سهم صنعت از آب کرمان باید افزایش یابد

وی با اشاره به لزوم تامین آب مورد نیاز این کارخانه ها گفت: برای تولید هر کیلو فولاد به هشت لیتر آب نیاز است و این درحالی است که سهم صنعت در کرمان از آب بسیار پائین است و باید با توجه به توجیه اقتصادی بخش صنعت این میزان اختصاص افزایش یابد.

وی گفت: تنها در کارخانه فولاد شهر کرمان هفت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

عابدی نژاد اضافه کرد: دیگر طرح فولاد کرمان در شهرستان بافت در حال انجام است که فاز اول آن در آینده نزدیک افتتاح می شود و طبق توسعه صورت گرفته در استان کرمان تمامی شش پروژه استان کرمان در سال 93 به اتمام خواهند رسید.

وی با اشاره به ساخت کارخانه کک سازی و پالایش قطران در زرند افزود: این مرکز صنعتی با بهره گیری از کارخانه زغالسنگ کرمان در مساحتی برابر با 100 هکتار ساخته شده است.

این مسئول ادامه داد: این کارخانه سالانه 400 هزار تن کک متالوژی و 19 هزار تن پالایش قطران خواهد داشت.

اشتغال از کشاورزی باید به صنعت سوق داده شود

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: تبدیل شدن کرمان به قطب تولید فولاد با توجه به خشکسالی های گسترده در استان کرمان موجب پیشرفت کرمان در بخشی می شود که توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت.

غلامرضا کرمی گفت: هم اکنون پروژه های عمده فولاد کشور در استان کرمان در حال انجام است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ظرفیتهای کرمان معادن استان است که بیشترین معادن کشور را در خود جای داده است و باید با توجه به نیاز استان و تغییر رویه استان از کشاورزی به صنعت به این بخش توجه بیشتر صورت گیرد.

وی به کشف معادن جدید مس در راین و راور اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز استان از توانمندیهای بالایی برخوردار است که فولاد نیز باید این مسیر را طی کند.

جلوگیری از خام فروشی در کرمان ضروری است



وی با تاکید بر فرآوری محصولات مختلف در استان کرمان افزود: این مسئله باید مهمترین سیاست مسئولان استان کرمان باشد.



کرمی افزود: در حالی 20 هزار نفر در کرمان هم اکنون تنها در معادن کرمان مشغول بکارند که هم اکنون صنعت بعد از کشاورزی مهمترین زمینه اشتغال در کرمان را مهیا کرده است و توسعه بخش فولاد این رتبه را ارتقاء خواهد داد.

نکته قابل تامل دیگر اینکه تنها در کارخانه فولاد زرند پس از بهره برداری چهار هزار نفر به صورت مستقیم آغاز بکار می کنند و ظرفیت تولید این کارخانه نیز 1.7 میلیون تن خواهد بود.

افزایش دو برابری تولید کنستانتره در کرمان



در بخش توسعه صنایع پائین دستی کرمان نیز تولید کنستانتره در سیرجان طبق برنامه ریزیهای انجام گرفته دو میلیون تن افزایش خواهد یافت.

مدیر پروژه کنستانتره سازی مجتمع گل گهر سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به طرحهای در دست اقدام و با بهره برداری از این پروژه ها در چند ماه آینده ظرفیت تولید کنستانتره افزایش چشمگیر خواهد یافت.

محمد مهدیان گفت: مهمترین مشکل صنعت در استان کرمان کمبود شدید آب است که در پروژه های جدید کنستانتره در کرمان سعی شده است این کمبود با استفاده از روشهای نوین برطرف شود.