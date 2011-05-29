نبود نظارت بر طراحی جلد قرآنها/ ناشران قرآنی باید آموزش ببینند

طرح جلد قرآن نیاز به ممیزی دارد/ لزوم آموزشهای تخصصی به ناشران قرآنی

حجت الاسلام محمد نقدی رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر عدم نظارت جدی بر چگونگی طراحی جلد و صحافی قرآن در کشور گفت: الان کیفیت و نوع طرح جلد و صحافی قرآن بستگی به سلیقه و ذوق ناشر دارد.

وی افزود: برخی ناشران به دلیل داشتن امکانات پیشرفته و آشنایی با مسائل اسلامی با رویکرد تخصصی، قرآنهای با کیفیت خوبی عرضه می کنند و از طرفی برخی ناشران به دلیل عدم آشنایی با مباحث تخصصی هنر چاپ و گرافیک، عدم بهره گیری از متخصصان دینی، قرآنهایی با جلد و صحافی بی کیفیت به بازار ارائه می دهند.



رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی با اظهار تأسف از عدم نظارت بر کیفیت جلد و صحافی قرآن در کشور تأکید کرد: متأسفانه در ایران در زمینه طرح و صحافی قرآن مسائل فنی و هنری رعایت نمی شود و در بازار نشر نوع طرح و جلد برخی از قرآنها تناسبی با این کتاب مقدس ندارد.



وی افزود: در زمینه جلد و صحافی قرآن به تازگی شنیدم برخی ناشران برای اخذ مجوز چاپ قرآن باید طرح جلد را نیز به وزارت ارشاد ارائه کنند اما به نظر می رسد که ناشران ما در این زمینه به آموزشهای تخصصی بیشتر نیاز دارند.



حجت الاسلام نقدی، وزارت ارشاد را متولی اصلی نظارت بر چاپ و نشر قرآن در این زمینه دانست و افزود: در کشور سه ارگان اصلی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه ترویج و تبلیغ قرآن، وزارت علوم در حوزه پژوهش و وزارت آموزش و پرورش در امر تعلیم قرآن فعال هستند.



وی تأکید کرد: باید ناشر را در اعمال ذوق و سلیقه در طراحی جلد آزاد گذاشت اما باید اصول تعریف شده ای برای آن مشخص شود و چاپ و نشر قرآن از ابتدا تا انتها نیازمند به ممیزی با هدف ارتقای کیفیت دارد.



حاجی شریف: انتقاد از نبود نظارت برطراحی جلدقرآنها/ تدوین چگونگی نظارت بر چاپ قرآن

احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن کریم نیز در گفتگو با مهر، با انتقاد از طرح روی جلد و صحافی قرآنهای چاپی در ایران تأکید کرد: هیچ نظارتی بر طراحی روی جلد و صحافی قرآن مجید در کشور صورت نمی گیرد.



وی با اشاره به تذکرات خود به ناشران قرآنی در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، تصریح کرد: در نشستی که در سرای اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد به ناشران این مطلب را عنوان کردم که جلدسازی و صحافی و طرح روی جلد قرآنها باید در شأن قرآن باشد.



معاون نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن افزود: از آنجایی که سازمان دارالقرآن تنها متولی نظارت بر متن قرآن است نمی تواند نظارتی بر کیفیت چاپ قرآنها داشته باشد و این در حوزه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده لذا ما تنها می توانیم در مواجهه با چاپ برخی قرآنهای بی کیفیت از نظر جلد و طراحی تذکراتی به ناشران بدهیم.



حاجی شریف افزود: نوع جلد و طراحی و صحافی برخی قرآنها در شأن قرآن نیست، چندی پیش قرآنی به دست ما رسید که علاوه بر بی کیفیتی در صحافی، در جلدسازی آن هم از عکس تبلیغ تئاتر استفاده شده بود.



وی تأکید کرد: ما به ناشران توصیه می کنیم شأن قرآن را حفظ کنند و در جلدسازی، استر و بدرقه جلد قرآن از روشهای بهتر و با کیفیت تر بهره ببرند چون قرآن یک کتاب معمولی نیست و در مساجد حداقل روزی دوبار قرآنها ورق می خورند که اگر بی کیفیت باشند زود پاره پاره شده و دیگر قابل استفاده نیستند.



حاجی شریف در پایان به نشست تعدادی از مسئولان دارالقرآن با معاون فرهنگی وزیر ارشاد در زمینه چاپ و نشر قرآن اشاره کرد و گفت: در این نشست مقرر شد کمیسیونی متشکل از دو نفر به نمایندگی از وزارت ارشاد و دو نفر از سازمان دارالقرآن طی نشستی در آینده، راهکارهایی برای نظارت بر چاپ و نشر قرآن تدوین کنند.