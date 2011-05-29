هزینه مصاحبه کنکور دکتری نهایی شد/ رقم یکسان برای کلیه دانشگاهها

حسین نادری‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هزینه‌های متفاوتی که دانشگاه‌ها برای دریافت از مصاحبه‌شوندگان آزمون نیمه‌متمرکز دکتری تعیین کرده‌اند، گفت: در بخش مصاحبه معمولاً دانشگاه‌ها اختیار دارند هزینه‌ای را تعریف کنند. دانشگاه‌ها حتی زمانی که هزینه‌های برگزاری جلسات مصاحبه را محاسبه می‌کنند در بعضی مواقع حاضر هستند که هزینه واقعی را از مصاحبه‌شوندگان طلب نکنند و در واقع یارانه دهند.

وی افزود: دانشگاه‌ها عدد هزینه‌ای که می‌خواهند از مصاحبه‌شوندگان دریافت کنند را با وزارت علوم هماهنگ نمی‌کنند اما اگر بخواهیم هزینه واقعی انجام مصاحبه را تعریف کنیم، می‌توانم به تجربه‌ای که در سال‌های گذشته درباره هزینه‌های جلسات مصاحبه برای پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه تربیت مدرس دارم اشاره کنم که با وجود دریافت 25 تا 30 هزار تومان از مصاحبه‌شوندگان، دانشگاه بیش از 100 میلیون تومان از محلی دیگر برای برگزاری کل فرآیند آزمون هزینه کند.

معاون آموزشی سابق دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: دانشگاه تربیت مدرس بیش از 100 میلیون تومان علاوه بر مبلغ دریافتی از مصاحبه‌شوندگان، هزینه می‌کرد چون برایمان مهم بود که دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پس از شرکت در آزمون کتبی در یک مصاحبه با کیفیت وارد دانشگاه شوند. اگر دانشگاه تربیت مدرس نمی‌خواست این 100 میلیون تومان را از محلی غیر از مبلغ دریافتی از مصاحبه‌شوندگان تأمین کند، مبلغی که هر داوطلب برای آزمون باید پرداخت می‌کرد خیلی بالا می‌رفت لذا دانشگاه تربیت مدرس به نوعی هم برای حفظ کیفیت و هم برای فشار کمتر بر روی داوطلبان اقدام به در نظر گرفتن یارانه برای هزینه‌های داوطلبان دکتری شرکت کننده در آزمون این دانشگاه می‌کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه هزینه مصاحبه دکتری به دانشگاه‌ها بستگی دارد، به مهر گفت: یک وقت ممکن است دانشگاهی بگوید "برند" یا اسم من آن قدر مهم است که دلیلی نیست که بخواهم بر روی هزینه شرکت در مصاحبه دکتری، یارانه هم در نظر بگیرم.

نادری منش افزود: البته طی جلسه ای که توسط مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با حضور معاونان آموزشی دانشگاههای تهران برگزار شده است مقرر شده دانشگاهها در بخش مصاحبه به میزان 25 هزار تومان دریافت کنند تا تعدیل هزینه برای داوطلبان نیز صورت گیرد.