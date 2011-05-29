به گزارش خبرنگار مهر، همایش منطقهای "تفکر اجتماعی و جامعهشناسی"، هفتم و هشتم خرداد در سالن اجتماعات گنجینه اسناد ملی ایران برگزار شد.
دکتر سید ضیاء هاشمی، نخستین سخنران نشست تخصصی "تفکر اجتماعی و جامعهشناسی در کشورهای خاورمیانه" در روز نخست این همایش بود که درباره "جامعهشناسی حج؛ الگویی پیشنهادی برای شکلگیری جامعهشناسی منطقهای" سخنرانی کرد.
وی در آغاز با اشاره به نقش اشتراکات جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی و پیوندهای علمی دانشگاهی در شکلگیری مکاتب جامعهشناسی، گفت: شکلگیری سنت علمی در یک حوزه تخصصی مستلزم جلب دغدغههای مشترک محققان و متخصصان آن حوزه نسبت به موضوع مشترک یا اتخاذ رویکردهای تئوریک یا متدولوژیک هماهنگ علمی است.
عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه تهران افزود: در منطقه خاورمیانه که متشکل از کشورهای مسلمانی است که عناصر دینی، تاریخی و فرهنگی مشترک بسیاری با هم دارند، پدیده حج برجستهترین نمادی به حساب میآید که جوامع اسلامی را هر ساله به هم پیوند میدهد و طی مناسکی پر دامنه و طولانی، بستر شکلگیری و تقویت روابط گسترده فرهنگی، اجتماعی، اطلاعاتی، رسانهای و سیاسی میان مسلمانان را فراهم میآورد.
وی ادامه داد: مناسک حج امری واجب در تمامی مذاهب اسلامی و دارای پیشینه 1400 ساله بدون هیچ وقفهای است که طی آن حجاج از تمام کشورها به حج میروند و تجربهای مشترک، ناب و ویژه را از سر میگذرانند. بر این اساس به نظر میرسد که اگر ما به دنبال عرض اندام در جامعهشناسی جهان هستیم باید حرفی برای گفتن در منطقه داشته باشیم و مهمترین موضوعی که جامعهشناسی در منطقه میتواند مورد بررسی قرار دهد، پدیده حج است.
رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: جامعهشناسی حج از یک سو میتواند الگویی برای توسعه تعاملات علمی محققان اجتماعی منطقه بوده و از سوی دیگر فرصتی برای مشارکت در رشد علم و تولید آثار علمی جدید که برای سایر جامعه شناسان نیز جذابیت دارد، فراهم کند.
هاشمی یادآور شد: تهیه بانک اطلاعات موجود و رفع نواقص آن، طرح موضوعات و محورهای علمی جامعهشناسی حج، گردهم آیی جامعهشناسان علاقمند به این موضوع، تدوین کتب آموزشی در خصوص ابعاد مختلف حج در کشورهای مختلف، انجام پژوهشهای مشترک و برگزاری همایشهای مختلف از جمله مراحل و لوازم شکلگیری جامعهشناسی حج محسوب میشوند.
دکتر سید عبدالامیر نبوی دیگر سخنران این نشست بود که به موضوع "اسلامگرایی رادیکال و مناسبات اجتماعی: بررسی دلایل فقدان نظریهای اجتماعی" پرداخت و در آغاز با اشاره به دو نگاه در اسلامیسازی، یعنی اسلامیسازی از پایین و اسلامیسازی از بالا، گقت: از آنجایی که اسلامیسازی از پایین در گروههایی چون اخوان چندان به موفقیت نرسید، این نتیجه حاصل شد که باید به سراغ اصل موضوع یعنی قدرت سیاسی رفت و دولت را گرفت تا پس از آن بتوان امت اسلامی را ایجاد کرد.
وی افزود: جریان اسلامگرایی رادیکال در خلال چندین دهه فعالیت عملی و فراز و نشیبهای نظری، موضوعات و مفاهیم جدیدی را وارد حوزه تفکر و کنش سیاسی در خاورمیانه کرده است. "لزوم براندازی جامعه جاهلی و تحقق امت"، "تلاش برای بازآفرینی نهاد خلافت" و "ضرورت جهاد علیه دشمنان دور و نزدیک" از جمله این موضوعات و مفاهیم به شمار میروند که در نوشتهها و گفتههای کسانی چون سید قطب، محمد عبدالسلام فرج، عبدالله عزام و ایمن الظواهری طرح شدهاند.
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از یک سو این نگاه درست است چون همه چیز در خاورمیانه در دولت خلاصه میشود اما نکته اساسی این است که تقلیل همه امور به امر سیاسی یک نوع سادهانگاری نیز در خود دارد. بنابراین میتوان گفت که این جریان تا کنون نتوانسته یک نظام نظری و مفهومی خاص که حاوی صورتبندی مشخصی از مناسبات اجتماعی باشد ارائه کند و یا حتی راهنمایی عملی برای تحقق یک جامعه ناب اسلامی طراحی نماید بلکه تنها بر ویژگیهای آرمانی امت تأکید کرده است.
وی گفت: متفکران و هواداران جریان اسلامگرای رادیکال در خاورمیانه به سه دلیل تا کنون از مفهومسازی یا صورتبرداری جدید از مناسبات اجتماعی ناتوان بودهاند. نخست به این دلیل که همه امور و از جمله امر اجتماعی را به حوزه قدرت سیاسی تقلیل میدادهاند. دومین دلیل غیبت تاریخ در نگرش به جامعه و مناسبات اجتماعی است و دلیل سوم نیز به دغدغه کنترل به جای درک ماهیت و روند تحولات اجتماعی باز می گردد.
نبوی با تأکید دوباره بر این نکته که این جریانات کاری به درک ماهیت تغییرات اجتماعی ندارند بلکه دغدغه کنترل دارند، تصریح کرد: نوعی عملگرایی بر نگرش رادیکالهای مسلمان حاکم است که معتقدند اکنون زمان نظریهپردازی نیست بلکه زمان عمل است که این مسئله سبب شده است رابطه آنها با واقعیت اجتماعی قطع شود.
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