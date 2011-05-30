به گزارش مهر پس از آنکه طرح مسکن مهر برای اقشار کم درآمد تعریف شد و بخش زیادی از این واحد ها در اختیار افراد نیازمند که عمدتا دهکهای پایین جامعه را تشکیل می دادند، قرار گرفت طرحی از سوی انبوه سازان برای ساخت آپارتمانهای لوکس به وزارت مسکن ارسال شد که مورد موافقت قرار گرفت.

براساس این طرح، انبوه سازان پیشنهاد دادند که برای اقشار پردرآمد جامعه هم آپارتمانهای مناسبی ساخته شود تا این قشر هم ساخت واحدهایی با کیفیت و اصولی بهره مند شوند. وزارت مسکن و شهرسازی هم به عنوان متولی بخش مسکن با این پیشنهاد موافقت کرد و این طرح از نیمه دوم سال به اجرا می رسد.

براساس این گزارش، باا جرای این طرح از نیمه دوم سال، منابع بانکی از سوی دولت برای این طرح تهیه می شود، البته این منابع مانند مسکن مهر به صورت قرض الحسنه نخواهد بود و سود بانکی مشخصی برای اینگونه ساخت و سازها از سوی بانکها تعیین می شود.

در این طرح آمده است که تسهیلات بانکی در ابتدا به انبوه ساز ارایه می شود و پس از آن به خریدار منتقل خواهد شد تا اقساط آن را به بانک بپردازد.

این طرح علاوه برآنکه کیفیت ساخت و ساز خانه های لوکس را افزایش می دهد فرصت های رقابتی را برای انبوه سازان فراهم می کند که منجر به افزایش کیفی و کاهش قیمت آپارتمان های لوکس می شود.

قیمتهای مختلف برای هر خانه لوکس

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر بابیان اینکه براساس قانون دولت موظف است برای تمام اقشار جامعه مسکن تهیه کند، گفت: همانطور که مشکل اقشار کم درآمد جامعه با طرح مسکن مهر حل شد باید برای دهکهای بالای جامعه هم مسکن مناسبی تهیه شود.

ایرج رهبر افزود: این دسته از افراد هم حق دارند از افراد متخصص در این زمینه استفاده کنند؛ به همین منظور این پیشنهاد با وزیر مسکن مطرح شد تا سازوکارهای اجرایی آن با کمک دولت فراهم شود.

وی با اشاره به همراهی بانکها برای این طرح، تصریح کرد: در این طرح قیمت ساختمان و زمین از سوی خریدار پرداخت می‌شود و اگر زمین از سوی دولت در اختیار انبوه ساز قرار بگیرد بازهم پول آن به دولت پرداخت می شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص قیمت ساخت این واحدها اظهار داشت: هر واحدی ویژگی هایی دارد که متقاضی آن را اعلام می کند؛ بنابراین هرواحدی می تواند بنابر مصالح بکاررفته قیمت خاصی داشته باشد که البته آن را متقاضی تعیین می کند و در واقع قیمت ها برای هر آپارتمان نوسان دارد.

رهبر با اشاره به پیشنهاد دیگر انبوه سازان به دولت، گفت: انبوه سازان ساخت شهرک های اقماری را به دولت پیشنهاد کردند که در این شهرکها ویلاها و آپارتمانهای گران قیمت تر ساخته می شوند اما هنوز این طرح به تائید مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی نرسیده است.