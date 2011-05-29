تحریمها ایران هسته ای را از پای در نمی آورد/ بی فایده بودن تلاشهای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "پولیتیکو" در گزارشی نوشت : اگرچه بهار عربی چندین ماه است که ذهن رسانه ها و دولتمردان را به خود مشغول کرده است، دولت آمریکا دوشنبه گذشته تحریمهای جدیدی را علیه شرکتهایی که به ایران بنزین می فروشند، اعمال کرد و اعضای کنگره نیز از این اقدام با هدف توقف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند.

یک مقام ارشد دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت : هفت شرکت از جمله "رویال اویستر گروپ" رابطه بازرگانی محدودی با دولت آمریکا دارند و با توجه به کاهش شمار قراردادهای این شرکتها با ایالات متحده، تاثیر واقعی تحریم ها علیه ایران قابل توجه نخواهد بود.

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، افزود : تحریمهای آمریکا پیامی را برای تمام شرکتهای سراسر جهان درباره خطر عقد قراردادهای تجاری با ایران در بر دارد و هدف از آن افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف برنامه هسته ای خود است.

پولیتیکو در ادامه این گزارش با اشاره به تلاشهای دولت ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی و هدفمندی یارانه ها نوشت : تحریمهای شورای امنیت و اقدامات یکجانبه آمریکا تاثیری بر اوضاع اقتصادی ایران ندارد و با توجه به آنکه دولت ایران برای هر بشکه نفت 100 دلار دریافت می کند، تحت فشار قرار دادن این کشور بسیار دشوار است.

این گزارش درحالی منتشر می شود که بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای هفته گذشته در یک گزارش 9 صفحه ای با اشاره به پیشرفت ایران در زمینه هسته ای از شکست ویروس کامپیوتری "استاکس نت" برای توقف برنامه هسته ای ایران و تولید میله های سوختی در دو سال گذشته خبر دادند.