ایران و پاکستان باید از اتکا به رسانه های خارجی بی نیاز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن چاپ پاکستان، "معصومه محمدی" که به پاکستان سفر کرده روز گذشته در این باره گفت : باید همکاری نزدیکی بین ایران و پاکستان برای از بین بردن شکافهای ارتباطی به وجود آید و در این راستا نیاز است تا این دو کشور با پایان دادن به اتکا خود به رسانه های خارجی، روابط مستقیمی با همدیگر در راستای مقابله با داستانهای جعلی علیه هر دو کشور که از سوی رسانه های غربی منتشر می شود، برقرار کنند.



مشاور رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان که این سخنان را در نشست باشگاه مطبوعات ملی روزنامه نگاران زن پاکستانی ایراد کرد، گفت : درباره کشورهای اسلامی در رسانه های غربی دیدگاههای منفی زیادی وجود دارد که برخورد با این تبلیغات از طریق همکاری ها و تعامل نزدیک ضروری است. رسانه های غربی، ایران را متهم به تروریسم می کنند و زنان ایران را قشری سرکوب شده معرفی می کنند که هرگز اینگونه نیست.

مشاور رئیس جمهوری ایران در ادامه ضمن یاد آوری اینکه "مردم ایران در شرایط سخت در کنار مردم پاکستان ایستاده اند" افزود: ایالات متحده، ایران را تهدید به جنگ می کند، ولی ما مطمئناً آنچه را که به نفع مردم خودمان است می دانیم و از آن اطلاع داریم. ایران نمی خواهد تحت تاثیر ابرقدرتی مانند آمریکا باشد و به همین دلیل است که آنها می خواهند به ما جنگ تحمیل کنند.

محمدی افزود: همکاری تهران و اسلام آباد در تمام سطوح به ویژه در بخش آموزش شرط اصلی است و ما هیئتی را برای دیدار از ایران برای دیدار از ساختارهای اجتماعی خود دعوت خواهیم کرد.

وی با اعلام راه اندازی خبرگزاری زنان در ایران خواستار راه اندازی خبرگزاری زنان در منطقه شد و اظهار داشت این مسئله می تواند سبب شود تا دو طرف اطلاعات درست را به جای دریافت از منابع غربی از همدیگر دریافت کنند.

محمدی گفت : دلیل امضا نکردن کنوانسیون تبعیض علیه زنان از سوی ایران این بوده است که جمهوری اسلامی عقیده دارد که چنین نهادهایی قادر به رفع مشکلات زنان نیستند و هر کشوری بر اساس فرهنگها و باورهای خود عمل می کند و فکر می کنیم که بندهای معینی در این کنوانسیون وجود دارد که مطابق با دین ما نیست.